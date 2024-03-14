آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى رغم القيود

آدى آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، اليوم الخميس، في أجواء من الروحانية والتقوى. وفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، شهد المسجد الأقصى توافد حوالي 70 ألف مواطن لأداء الصلوات في رابع أيام شهر رمضان المبارك، في تظاهرة إيمانية عكست عمق الترابط بين المسلمين والمسجد الأقصى.

تم نشر تدابير تنظيمية في البلدة القديمة بالقدس لتسهيل وصول المصلين للمسجد، بالرغم من التحديات التي واجهتها. وأشارت مصادر إلى أنه تم تنظيم الدخول إلى المسجد عبر بوابات خاصة لضمان الأمن والسلامة للمصلين.

أكدت الأوقاف الإسلامية على الأهمية الروحية والتاريخية للمسجد الأقصى، مشددة على ضرورة الحفاظ على حرمته وصيانته كمكان للعبادة يجب أن يكون متاحاً للمسلمين من كل مكان. وجهت الوزارة نداءً لاحترام الواقع التاريخي والقانوني للمكان، وضمان حرية العبادة والوصول إليه بكل يسر وسهولة.

من جانبها، أدانت الأردن أي تدابير تحد من حرية الوصول إلى المسجد الأقصى، مؤكدة على ضرورة الالتزام بضمان الحق في العبادة والزيارة دون قيود. وحثت الوزارة الخارجية على ضمان الحفاظ على الطابع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى كمكان عبادة خالص للمسلمين.