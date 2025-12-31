بعد حرق مركبات في لهافيم: أهالي الترابين ينفون التورط والشرطة الإسرائيلية تصعّد في النقب

نفى أهالي قرية الترابين في النقب جنوب إسرائيل أي علاقة لهم بحادثة حرق خمسة مركبات عُثر عليها مشتعلة ليل الأربعاء في موقف سيارات قرب بلدة لهافيم في النقب، مؤكدين أن الحادث لا يمثلهم ولا يرتبط بالقرية، فيما أعلن ممثلوهم عن عقد جلسة طارئة اليوم بمشاركة رؤساء سلطات محلية بدوية ونواب عرب، لبحث تداعيات التصعيد الأمني وما وصفوه بحملة تحريض ضد السكان.

وقالت طواقم الإطفاء والإنقاذ في منطقة بئر السبع إنها عثرت عند وصولها إلى المكان على خمس مركبات محترقة بالكامل، حيث عملت على إخماد النيران وعزل الموقع ومنع امتداد الحريق إلى مركبات أخرى، دون تسجيل إصابات.

وفيما رجّحت الشرطة الإسرائيلية أن الحادثة تندرج ضمن ما وصفته بـ“عملية تدفيع ثمن” ردًا على حملة جمع السلاح الجارية في قرية الترابين بإشراف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمفتش العام للشرطة، أكد مسؤول أمني رفيع أن “القواعد تغيّرت”، متوعدًا بتشديد الإجراءات وتوسيع الحملة الأمنية في المنطقة.

وقال المسؤول إن الشرطة تخطط لتوسيع عملياتها في بلدة الترابين ومحيطها، مشيرًا إلى ملاحقة مشتبهين فرّوا إلى مناطق البادية، ومؤكدًا أن الأجهزة الأمنية “لن تتراجع أمام محاولات الترهيب”.

من جانبه، أعلن الوزير إيتمار بن غفير أن الشرطة تقدّر أن إحراق المركبات مرتبط بعمليات “تدفيع الثمن”، مؤكدًا أن الحملة الأمنية ستستمر دون تقليص. وأضاف أن الشرطة ستواصل جمع السلاح وملاحقة من وصفهم بـ“العناصر الإجرامية”.

في المقابل، قال عبد الباسط الترابين، عضو مجلس إقليمي القسوم ورئيس اللجنة المحلية في قرية ترابين الصانع في حديثه مع i24NEWS، إن ربط القرية بحادثة الحرق “افتراء وتحريض”، مشددًا على رفض الأهالي لأي أعمال عنف. وانتقد ما وصفه بـ“العقاب الجماعي” والإجراءات المتصاعدة بحق السكان، معلنًا عن عقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة الوضع وسبل التعامل مع التصعيد.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر في وزارة الأمن القومي بحسب موقع "والا" بأن العملية الأمنية ستتوسع دون تحديد سقف زمني، وتشمل نشر قوات إضافية، بينها وحدات خاصة وقوات من “الحرس الوطني”، إلى جانب تكثيف أوامر هدم مبانٍ غير مرخصة، واستمرار حملات جمع السلاح وملاحقة المطلوبين.

وتسود حالة من التوتر في المنطقة، وسط مخاوف من تصاعد الاحتكاك في ظل استمرار العمليات الأمنية وتبادل الاتهامات.