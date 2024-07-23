مقتل قائد القسام في طولكرم أشرف نافع (أزكيهم) مع قادة بارزين "بكتائب شهداء الأقصى" جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية

أفادت مصادر فلسطينية عن مقتل أشرف نافع (أزكيهم)، قائد الذراع العسكرية لحركة حماس "كتائب عز الدين القسام" في طولكرم جراء استهداف مسيرة إسرائيلية، كما أدت الغارة الى مقتل قادة بارزين آخرين في كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح وهم :مجمد عوض-أبو عبدة ومحمد بديع، ووفقا لمصادر فلسطينية أدت الغارة الى مقتل فتاتين شقيقتين.

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من جانبه أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن مسيرة استهدفت مسلحين خلال عملية في المدينة، وجرى خلال ذلك تبادل إطلاق نار في المكان. وذكرت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي أخذ جثامين قادة الفصائل الثلاثة : أشرف نافع (ازكيهم) ومحمد عوض ومحمد بديع.

ويشار الى أن القياد أشرف نافع (20 عاما) هو قائد كتيبة في القسام، فقد عينه خلال الاشتباكات والقتال قبل نحو عام، وهو ملاحق من السلطات الإسرائيلية ، كما أن السلطة اعتقلته العام الماضي.

وعلى خلفية عملية الاغتيال في طولكرم التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في مخيم اللاجئين، بات الجيش الإسرائيلي يرصد خلال الفترة الأخيرة تزايد بالارتباط بين الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة ويشعرون هذا في الميدان توجيهات حماس والجهاد الإسلامي. وهذا أحد الأسباب التي زادت من وتيرة العمليات المسلحة في الضفة الغربية.