تقرير: إيران أكدت لإدارة بايدن الشهر المنصرم أنها لن تسعى لقتل دونالد ترامب

أكدت إيران يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم (لم يتم الإعلان عنه حتى ذلك الحين)، لإدارة بايدن بعدم محاولة اغتيال دونالد ترامب، ردًا على تحذير أمريكي أُرسل إلى طهران في سبتمبر/ايلول المنصرم بأن واشنطن تدرس التهديدات ضد الرئيس المنتخب حديثًا باعتبارها قضية أمن قومي ذات أولوية.

وقال مسؤولون أمريكيون لصحيفة (وول ستريت جورنال) إن "أي محاولة لاغتياله سيتم التعامل معها على أنها عمل من أعمال الحرب"

ولطالما تعهدت إيران بالانتقام من ترامب لأنه أمر بشن غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار في يناير/كانون الثاني من عام 2020 أدت إلى مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، المجموعة المسؤولة عن الأنشطة العسكرية السرية لإيران في سوريا. ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن إيران سعت أيضًا إلى استهداف كبار المسؤولين الآخرين في إدارة ترامب المشاركين في عملية سليماني وسياسة "الضغط الأقصى" الأوسع على إيران.

ويواصل ثلاثة من كبار المسؤولين المشاركين في سياسة إيران منذ ولاية ترامب الأولى الاستفادة من حماية الخدمة السرية منذ ترك مناصبهم بسبب تهديدات طهران ضد حياتهم: وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، والمبعوث الخاص لإيران بريان هوك، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون. وعززت إدارة بايدن حماية الخدمة السرية لترامب في يوليو وسط تقارير عن خطة اغتيال من قبل إيران. ورفضت إيران مؤخرا الاتهامات بأنها حاولت اغتيال الرئيس السابق. ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي هذه المزاعم بأنها "كوميديا ​​من الدرجة الثالثة".

وقال المسؤولون إن "الرد الإيراني الأخير، الذي لم يوقعه مسؤول محدد، كرر اتهام طهران بأن ترامب ارتكب جريمة عندما أمر بقتل سليماني. آخرون كانوا مقتنعون بأن رسالة واشنطن وصلت إلى القادة في طهران، دون أن يحددوا ما إذا كانت الرسائل قد أرسلت عبر سويسرا التي تمثل المصالح الأميركية في إيران.

ولم يرد كبار المسؤولين الأمريكيين ولا الوفد المرافق لترامب على سؤال حول ما إذا كان رد إيران قد تم نقله إلى الرئيس المنتخب. ورفضت البعثة الإيرانية في نيويورك التعليق.