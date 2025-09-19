تقرير: إدارة ترمب تخطط لبيع أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 6 مليارات دولار

قد يعجبك أيضًا -

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال، مساء اليوم الجمعة، أن "إدارة ترامب تسعى للحصول على موافقة الكونغرس على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة إجمالية تقارب 6 مليارات دولار"، يأتي هذا على خلفية الهجوم الإسرائيلي على غزة والإدانات الشديدة من أوروبا ودول المنطقة عقب الهجوم على حماس في قطر.

وأوضح المصدر أن "الصفقة المقترحة بقيمة 3.8 مليار دولار تشمل توريد 30 مروحية هجومية من طراز أباتشي AH-64، ما سيضاعف تقريباً حجم الأسطول الإسرائيلي الحالي من هذه الطائرات"، وتسعى الإدارة الأميركية للحصول على موافقة لصفقة أخرى بقيمة 1.9 مليار دولار لتزويد الجيش الإسرائيلي بـ 3 آلاف و50 مركبة هجومية للمشاة، وفقاً لوثائق حصلت عليها "وول ستريت جورنال"، وأحد الأشخاص المطلعين على الطلب، والذي أشار إلى أنه من المرجح ألا يتم تسليم هذه الأسلحة قبل عامين إلى ثلاثة أعوام.

وذكرت وكالة "رويترز" أن هناك صفقة أخرى بقيمة 750 مليون دولار من قطع الغيار اللازمة لناقلات الجند المدرعة وإمدادات الطاقة ستدرج في العملية".

وفي هذه المرحلة، تسعى وزارة الخارجية الأميركية للحصول على موافقة كبار القادة الجمهوريين والديمقراطيين في لجنتي الشؤون الخارجية بمجلس النواب والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بحسب المصادر. إذ يتعين عادةً على قادة هاتين اللجنتين الموافقة على صفقات الأسلحة الكبرى قبل أن تخطر الإدارة الكونجرس.

وذكر المصدر أنه تم إرسال مقترح صفقة تمويل الأسلحة إلى إسرائيل لقادة الكونجرس قبل نحو شهر، أي قبل الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة "حماس" الفلسطينية في الدوحة.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى إسرائيل إلى شراء 3250 مركبة هجومية للمشاة بتكلفة تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار. وتشير الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة إلى أن الصفقات ستُمول من أموال المساعدات العسكرية الأمريكية، التي تُحول إلى إسرائيل سنويًا كجزء من ميزانية الدفاع الأمريكية.

ومع ذلك، من المتوقع تسليم الأسلحة في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام فقط. في هذه المرحلة، تواصلت وزارة الخارجية الأمريكية مع كبار القادة الأربعة - جمهوريين وديمقراطيين - في لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب، والمُلزمين بالموافقة على صفقات الأسلحة الكبرى قبل إحالتها إلى الكونغرس بكامل هيئته للموافقة عليها. كما أفادت التقارير أن هذا الطلب إلى الكونغرس قُدّم قبل نحو شهر - قبل هجوم إسرائيل في 9 سبتمبر/أيلول الجاري على كبار مسؤولي حماس في قطر، الدولة الخليجية التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.