الشاباك يعلن إحباط هجوم باستخدام عبوة ناسفة غير عادية تزن 100 كيلوغرام ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

كشف الجيش الإسرائيلي والشاباك مساء اليوم (الثلاثاء) عن إحباط هجوم غير عادي كان من المقرر تنفيذه باستخدام قنبلة تزن 100 كيلوغرام ضبطها ومصادرتها في قباطية شمال الضفة الغربية.

وفي عملية مشتركة قام بها الشاباك والجيش الإسرائيلي واليمام في الشهر الماضي، باعتقال عدد من الخلايا المسلحة من قباطية، القريبة من جنين. خططت هذه للترويج لهجمات كبيرة في الفترة الزمنية القريبة.

في هذه الأثناء وقبل نحو شهر ونصف، اعتقلت القوات الإسرائيلية أحمد علي زكارنة وطارق أبو زيد في نابلس أثناء قيادتهما سيارتهما في طريقهما لتنفيذ عملية، عندما عثر بحوزتهما على سلاحين من نوع M16. وفي التحقيق الذي أجراه الشاباك، تبين أن الرجلين كانا في طريقهما لتنفيذ عملية إطلاق نار في حوارة، بل وحصلوا على قنبلة تزن 100 كيلوغرام من مسلحين من كتيبة جنين، والذين أرادوا استخدامها ضد قوات الجيش الإسرائيلي الناشطة في الضفة الغربية.

ويشار إلى أنه على ضوء المعلومات الواردة من تحقيق الشاباك، تم اعتقال عدد من النشطاء الإضافيين من الخلية في قباطيا- وتم مصادرة أسلحة ومتفجرات قوية تزن 100 كيلوغرام. كما عملت القوات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة في قباطيا السيلة الحارثية واليامون، وفي إطارها قاموا بتمشيط بنية مسلحة واعتقلوا 15 من المسلحين وضبطوا وسائل قتالية ودمروا عبوات ناسفة.