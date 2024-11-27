الرئيس الفلسطيني أبو مازن يختار روحي فتوح خلفا له "عند الضرورة"، اليكم أبرز المعلومات عنه

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم أنه في حال وفاته، يستبدله رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بالمنصب على مدار 90 يوما حتى إجراء الانتخابات. وشغل فتوح في الماضي رئيسا مؤقتا للسلطة الفلسطينية بعد وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أبو عمار في 11 تشرين ثاني/ نوفمبر 2004.

ووفقا للمعلومات المتوفرة عنه فإن فتوح أحمد محمد فتوح من مواليد 23 آب/أغسطس 1949، ويشغل حاليا منصب الرئيس الحالي للمجلس الوطني الفلسطيني ، والمجلس المركزي الفلسطيني من 7 شباط/فبراير 2022 وكان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.

وعائلة فتوح من قرية برقة في الضفة الغربية وانتقلت عائلته للعيش الى رفح بعد إقامة دولة إسرائيل، وأمضى سنين حياته الأولى في مخيم رفح لللاجئين وبعدها انتقل الى مصر، وبعدها إلى الأردن، ومن ثم الى سوريا وبعدها تونس وبعد توقيع اتفاق أوسلو عاد إلى أراضي السلطة الفلسطينية، ورشّح نفسه في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في انتخابات عام 1996 م وتم انتخابه عن محافظة رفح واستلم رئيس كتلة فتح البرلمانية.

ومن أهم المناصب التي شغلها فتوح نذكر :

وقد شغل روحي فتوح مناصباً عديدة مهمة منها:كان رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات، واستمر مدة 60 يوماً حتى أجريت الانتخابات الرئاسية ونجح أبو مازن بتولي المنصب. وشغل منصب رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني في الفترة 2004-2006. وأمين سر للمجلس التشريعي الفلسطيني في الفترة 1996-2004.