دار الإفتاء المصرية تحذر من فيديو مفبرك للمفتي يُروّج لتطبيق مشبوه

حذر المركز الإعلامي بدار الإفتاء في مصر، من فيديو "مزيف بالذكاء الاصطناعي" منسوب إلى مفتي الجمهورية، شوقي علام، الذي يترأس أيضا الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وقال البيان الذي نشرته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، مساء الجمعة، إن الفيديو المزيف هو عبارة عن إعلان ترويجي لأحد تطبيقات الألعاب الإلكترونية.

وشدد المركز الإعلامي على "خطورة استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تزييف الوعي، واستغلال ثقة الناس في المرجعيات الدينية والشخصيات العامة، في فبركة الفيديوهات التي تروج لمنتجات أو تطبيقات مشبوهة بغرض النصب على الناس".

وتابع المركز الإعلامي بدار الإفتاء أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة كل من شارك في إنتاج أو نشر هذا الفيديو المزيف.

وطلب البيان من المصريين إلى توخي الحذر من مثل هذه "الصفحات والفيديوهات المضللة".