ماذا سيجري في اليوم الأول لوقف إطلاق النار في غزة؟

بناءً على التوافق بين أطراف اتفاق غزة والوسطاء، فإن وقف إطلاق النار في القطاع سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 من صباح الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بالتوقيت المحلي في غزة (06:30 بتوقيت غرينتش)، بحسب ما قال به المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم السبت.

وينص الاتفاق الذي سيبدأ تنفيذه، غدا الأحد، على ثلاثة مراحل، الأولى ومدتها 42 يوماً على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والأسرى، وتبادل رفاة المتوفين، وعودة النازحين داخلياً إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج".

وهاه أبرز محاور المرحلة الأولى لاتفاق وقف النار في غزة، "وقف إطلاق النار لمدة 42 يوماً، انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، تبادل المحتجزين والأسرى، تبادل رفاة المتوفين، عودة النازحين داخلياً إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، تسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، إدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب"

وفي السياق قال الجيش الإسرائيلي إنه يستعد لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لإعادة الرهائن اعتباراً من غد الأحد، بعد تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالموافقة على الاتفاق، أمس الجمعة. وأضاف"الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 08:30، حيث ستطبق القوات الإسرائيلية "الخطة العملياتية المتفق عليها".

ومن جهته قال مصدر مطلع في حماس، إنه "بدءاً من الساعة 8:30 صباح الأحد، سيتم وقف العمليات العسكرية بين الطرفين، وستوقف إسرائيل كافة نشاطها الجوي كالطيران الحربي والمسير والاستطلاع من أجل ضمان حرية الحركة لجمع الأسرى الأحياء، والجثث، وذلك لمدة 12 ساعة يومياً خلال أيام إطلاق سراح الأسرى"، مشيرا إلى أنه "بالنسبة للأيام التي لا تشهد إطلاق سراح أسرى، ستوقف إسرائيل نشاطها الجوي كلياً لمدة 10 ساعات".

وقال مصدر فلسطيني مطلع على آليات تنفيذ اتفاق وقف النار لـ"الشرق"، إن هدوءاً ميدانياً محدوداً ومؤقتاً من الطرفين بدأ منذ ظهر السبت، لتمكين "حماس"، والفصائل من إتمام حصر وتفاصيل الدفعة الأولى من الأسرى، على أن يتوقف الطيران المسير والاستطلاعي الإسرائيلي. وأضاف المصدر أن هذا لا يشمل الاستهدافات الفردية التي تزعم إسرائيل أنها تشكل خطراً.

وأضاف المصدر لـ"الشرق"، أنه "سيتم تسليم الدفعة الأولى (3 مجندات) من الرهائن بعد الساعة الرابعة من مساء الأحد للصليب الأحمر"، موضحاً أن فريقاً مصرياً وقطرياً سيصل إلى غزة بدءاً من الأحد لمتابعة تفاصيل التنفيذ.

وستقوم حركة حماس، وفقاً للاتفاق، بإطلاق سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً من الأحياء ورفات المتوفين، مقابل إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال. وسيكون معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، جاهزاً لنقل المدنيين والجرحى بعد إطلاق سراح جميع النساء المدنيات والمجندات، وستعمل إسرائيل على تجهيز المعبر. كما ستعيد القوات الإسرائيلية انتشارها حول معبر رفح.

ونص الاتفاق على أن يقوم الجانب الإسرائيلي بخفض القوات تدريجياً في منطقة محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وغزة، خلال المرحلة الأولى، وفقاً للخرائط المتفق عليها، والاتفاق بين الجانبين. وأكد المصدر لـ"الشرق"، أنه سيتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ بواقع 600 شاحنة في اليوم الأول الأحد، ويومياً نفس العدد بعد إخضاعها للتفتيش في معبر كرم أبو سالم.