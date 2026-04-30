خلاف “نقطة البداية” يعطل الاتفاق: لماذا تتعثر مفاوضات واشنطن وطهران؟

تواجه المفاوضات بين واشنطن وطهران حالة من الجمود، مع استمرار التباين حول ترتيب أولويات التفاوض، في ظل تصعيد متزامن على المستويين الاقتصادي والميداني. ويرى مراقبون أن الخلاف لم يعد يتعلق بالتفاصيل التقنية، بل بجوهر مقاربة كل طرف لإدارة الصراع، فيما يعتبر محللون أن هذا التباعد قد يطيل أمد الأزمة ويدفعها نحو سيناريو "اللا حرب واللا اتفاق".

خلاف جوهري حول أولويات التفاوض

يتمحور الخلاف الأساسي بين الطرفين حول نقطة الانطلاق في أي مسار تفاوضي. إذ تصر واشنطن على أن يكون الملف النووي في صدارة المباحثات، باعتباره القضية المركزية، بينما تطرح طهران مقاربة تدريجية تبدأ بوقف الحرب ورفع القيود البحرية، قبل الانتقال إلى القضايا الأكثر تعقيداً.

ويرى مراقبون أن هذا التباين يعكس اختلافاً في موازين الضغط؛ فإيران تسعى لتخفيف الضغوط أولاً، في حين تحاول الولايات المتحدة استثمار الوضع الحالي لفرض شروطها مبكراً.

رسائل متضاربة وتصعيد لفظي

ترافقت المفاوضات مع تبادل رسائل متناقضة، إذ تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن “انهيار” في الموقف الإيراني، مقابل تأكيدات من طهران بأن الحرب لم تنته بعد.

كما لوّحت إيران بردود عسكرية محتملة في حال استمرار الضغوط، بما في ذلك استهداف مصالح بحرية، ما يعكس استمرار مناخ التصعيد رغم المسار التفاوضي.

ويرى محللون أن هذه التصريحات تدخل ضمن سياسة الضغط المتبادل، حيث يحاول كل طرف تحسين موقعه قبل أي اختراق سياسي.

مضيق هرمز في قلب المواجهة

يحتل مضيق هرمز موقعاً محورياً في الصراع، مع تراجع حاد في حركة الملاحة منذ اندلاع الحرب، وانخفاض عدد السفن العابرة بشكل غير مسبوق.

في المقابل، تعمل واشنطن على تضييق الخناق على الصادرات الإيرانية، عبر إجراءات رقابية وعقوبات تستهدف السفن والجهات المرتبطة بها.

ويرى مراقبون أن السيطرة على الممرات البحرية تحولت إلى أداة ضغط استراتيجية، تؤثر ليس فقط على طرفي النزاع، بل على أسواق الطاقة العالمية.

تصعيد اقتصادي وخيار "الحصار الطويل"

على الصعيد الاقتصادي، وسّعت الولايات المتحدة نطاق العقوبات لتشمل عشرات الكيانات المرتبطة بالنظام المالي الإيراني، في خطوة تهدف إلى تعميق الضغط دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة.

وتشير تسريبات إلى أن الإدارة الأميركية تفضّل خيار الحصار طويل الأمد كبديل عن التصعيد العسكري، مع الرهان على تأثيره التراكمي على الاقتصاد الإيراني.

ويرى محللون أن هذا الخيار يعكس محاولة لتقليل المخاطر العسكرية، مقابل زيادة الكلفة الاقتصادية على طهران.

خلافات داخل الإدارة الأميركية

في الداخل الأميركي، تتباين التقديرات بشأن جدوى الحصار، إذ يرى بعض المسؤولين أنه قد يدفع إيران إلى تقديم تنازلات، بينما يشكك آخرون في قدرته على تحقيق اختراق حقيقي.

كما يدور نقاش حول مدى قدرة كل طرف على تحمل الضغوط الاقتصادية، في ظل استمرار تصلب المواقف خلال الجولات التفاوضية السابقة.

ويرى مراقبون أن هذا الانقسام قد يؤثر على وضوح الاستراتيجية الأميركية في المرحلة المقبلة.

تأثيرات مباشرة على أسواق الطاقة

انعكست التطورات على أسواق النفط، حيث سجلت الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً، وسط مخاوف من استمرار اضطراب الإمدادات.

كما تتوقع مؤسسات دولية ارتفاعاً إضافياً في أسعار الطاقة في حال استمرار الأزمة، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية عالمياً.

تكشف المفاوضات الأميركية–الإيرانية عن أزمة أعمق من مجرد خلاف على الشروط، إذ يتعلق الأمر برؤية متناقضة لإدارة الصراع وترتيب أولوياته. وبين التصعيد الاقتصادي والجمود السياسي، يرى محللون أن غياب التوافق على "نقطة البداية" قد يبقي الأزمة مفتوحة، مع احتمالات متزايدة لاستمرار حالة الاستنزاف المتبادل دون حسم قريب.