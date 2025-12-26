غارات سعودية تستهدف قوات موالية للإمارات في حضرموت

أفادت مصادر إعلامية يمنية، صباح اليوم الجمعة، بأن سلاح الجو السعودي نفّذ غارات استهدفت مواقع تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في منطقة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

ووفق المصادر، جاءت الغارات بعد يوم واحد من بيان شديد اللهجة صادر عن وزارة الخارجية السعودية، انتقدت فيه التحركات العسكرية لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، ودعتهم إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها مؤخرًا، والتي كانت خاضعة لقوات موالية للرياض.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في جنوب اليمن، وهو إقليم يُعد معقلًا للقوى المناهضة لجماعة الحوثي. وبدأت المواجهات عندما تمكنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، من بسط سيطرتها على مساحات واسعة في حضرموت، ما أعاد إلى الواجهة للمرة الأولى منذ سنوات الخطاب الانفصالي المطالب باستقلال جنوب اليمن.

ويضع هذا التصعيد المجلس الانتقالي في مواجهة مباشرة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والمدعومة من السعودية، رغم اشتراك الطرفين في معارضة جماعة الحوثي، ما يعكس تعقيد المشهد السياسي والعسكري في البلاد.

وأشار المصدر إلى أن هذه المعلومات لم تؤكد بعد من جهات مستقلة أو رسمية، في وقت لم تصدر فيه بيانات رسمية من الرياض أو من المجلس الانتقالي الجنوبي حول تفاصيل الغارات أو نتائجها.