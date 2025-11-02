واشنطن تعيد رسم العلاقة بين دمشق وإسرائيل

تصاعدَتْ مؤشراتُ الحراكِ الدبلوماسيِّ حولَ الملفِّ السوريّ ِمع صدورِ تصريحاتٍ متزامنةٍ من مسؤولينَ أمريكيينَ وإسرائيليينَ تكشفُ عن تقدّمٍ في المحادثاتِ غيرِ المعلنةِ بينَ دمشقَ وإسرائيل

المبعوثُ الأمريكيُّ الخاصُّ إلى سوريا توم باراك في كلمتِهِ أمامَ مؤتمرِ حوارِ المنامةِ في البحرينِ، قالَ إنَّ بلادَهُ تشرفُ على جولةٍ خامسةٍ من المفاوضاتِ الأمنيةِ والحدوديةِ بينَ سوريا وإسرائيلَ، مشيرًا إلى أنَّ "التقدّمَ ملموسٌ" وأنَّ الهدفَ هو الوصولُ إلى اتفاقٍ شاملٍ لخفضِ التصعيد. وأوضحَ باراك أنَّ الرئيسَ السوريَّ أحمدَ الشرعَ سيزورُ واشنطنَ قريبًا في إطارِ مساعٍ لبحثِ ترتيباتٍ أمنيةٍ جديدةٍ وسبلِ انخراطِ سوريا في التحالفِ الدَّوليِّ ضدَّ الإرهاب.

وفي لاس فيغاس، أكّدَ الوزيرُ الإسرائيليُّ للشؤونِ الإستراتيجيةِ رون ديرمر، المقرّبُ من رئيسِ الوزراءِ بنيامين نتنياهو، أنَّهُ أجرى خلالَ الأشهرِ الأخيرةِ اتصالاتٍ مباشرةً مع مسؤولينَ سوريينَ، مضيفًا بتلميحٍ ساخرٍ أنَّ "الشرعَ يذكّرُهُ بشخصيةِ الممثلِ ساشا بارون كوهين في فيلمِ (الديكتاتور)".

وتشيرُ التصريحاتُ إلى أنَّ الولاياتِ المتحدةَ تعملُ على هندسةِ تفاهمٍ أمنيٍّ إقليميٍّ جديدٍ يشملُ سوريا وإسرائيلَ، بدعمٍ خليجيٍّ، تمهيدًا لمرحلةٍ تهدفُ إلى تثبيتِ الاستقرارِ في الجنوبِ السوريِّ وإعادةِ دمجِ دمشقَ في النظامِ الإقليميِّ والدَّوليّ.