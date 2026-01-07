أزمة إنسانية في حلب بعد تصعيد عسكري جديد في الأشرفية والشيخ مقصود

شهدت أحياء حلب، وخصوصًا الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد، تصعيدًا عسكريًا تسبب بسقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية واسعة، وسط استمرار الحصار الذي يمنع وصول فرق الإسعاف والكوادر الطبية إلى المناطق المنكوبة.

وأشار المشرفون على القطاع الصحي إلى نقص حاد في الأطباء والمعدات الطبية والأدوية، مؤكدين أن القيود الأمنية والحصار تعرقل تقديم الرعاية الصحية للجرحى، فيما دعا القائمون على القطاع المنظمات الإنسانية والدولية للتدخل العاجل وحماية المدنيين.

وأصدرت وزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية بيانًا تضمنت تهديدات مباشرة لسكان أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، وأعلنت فتح معبرين "إنسانيين وآمنين" (العوارض وشارع الزهور) حتى الساعة الثالثة ظهر اليوم، لحث المدنيين على مغادرة الأحياء، مؤكدين أن كافة المواقع العسكرية داخل الأحياء تُعد أهدافًا مشروعة.

وأدت الاشتباكات والقصف إلى تدمير نحو 130 منزلًا جزئيًا، بالإضافة إلى أضرار في المحال التجارية. وبلغت حصيلة القتلى المدنيين 9 أشخاص، بينهم 4 سيدات وطفل، بينما أصيب 44 مدنيًا بجروح متفاوتة، بينهم نساء وأطفال. كما سقط 3 قتلى من عناصر الأمن والجيش.

وحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من تفاقم الكارثة الإنسانية في حال استمرار القصف والحصار، مشددًا على ضرورة التزام الأطراف بوقف إطلاق النار لضمان سلامة المدنيين والبنية التحتية.