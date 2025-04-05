أمر لا يمكن استيعابه: هذه هي تكلفة الهجمات الأمريكية في اليمن حتى الآن

تقترب التكلفة الإجمالية للعملية العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن من مليار دولار في أقل من ثلاثة أسابيع ، على الرغم من أن الضربات كان لها تأثير محدود على تدمير قدرات المنظمة المسلحة وفق لما. أعلن اليوم (السبت) على شبكة CNN الأمريكية.

وقالت المصادر التي تحدثت إلى CNN، إنه خلال الهجوم العسكري، الذي بدأ في 15 مارس/آذار، تم بالفعل استخدام ذخائر بقيمة مئات الملايين من الدولارات في ضربات ضد الحوثيين، بما في ذلك صواريخ كروز طويلة المدى من طراز JASSM، وقنابل JSOW - القنابل الانزلاقية الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وصواريخ توماهوك.

ومع ذلك، أشار مصدر آخر إلى أن هجمات الحوثيين الصاروخية الباليستية ضد إسرائيل تراجعت في الأسبوع الماضي، وقال إن حملة القصف الأمريكية المتواصلة تجعل من الصعب على أعضاء المنظمة التواصل والضرب بدقة لأنهم اضطروا إلى "خفض رؤوسهم".

وقال مسؤولون أمنيون هذا الأسبوع إن قاذفات بي-2 من دييجو جارسيا تُستخدم أيضًا ضد الحوثيين، وسيتم قريبًا نقل حاملة طائرات أخرى بالإضافة إلى العديد من أسراب الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي إلى منطقة القيادة المركزية. وقال أحد المصادر إنه من المرجح أن يسعى البنتاغون للحصول على تمويل إضافي من الكونجرس لمواصلة العملية، لكنه قد لا يحصل عليه – وقد أثار الهجوم بالفعل انتقادات من جانبي المستوى السياسي.