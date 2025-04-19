لماذا حاولت إسرائيل منع زيارة أبو مازن الى سوريا؟ وهل يوجد دور أمريكي بتسهيلها؟

على خلفية محاولة إسرائيل منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من زيارة سوريا، بعد عدم منح إسرائيل للرئيس عباس على تصريح للحركة يسمح بوصول مروحيات أردنية تقله الى الأردن وبعدها الى سوريا.

ووفقا لصحيفة "العربي الجديد" نقلا عن مصدر مسؤول أن "السلطات الإسرائيلية منعت يوم أول أمس الخميس التنسيق لمروحيات أردنية لتقل الرئيس عباس إلى الأردن ومنها إلى سوريا للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع".

ووفق المصدر، "عندما تواصل أمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ مع السلطات الإسرائيلية، أبلغوه أنهم يرفضون زيارة عباس إلى سوريا، لأن قيادتها تصنف بأنها إرهابية".

وأشار المصدر الى تواصل الشيخ مع المسؤولين الأمريكيين للضغط على إٍسرائيل، وفي نهاية الأمر سمحت إسرائيل للرئيس عباس بالحركة بعد نحو 12 ساعة من الموعد الذي كان مقررا له، حيث كان يجب أن يغادر رام الله نحو الثانية بعد الظهر، وبعد تعطيل السلطات الإسرائيلية وصلت المروحيات الأردنية بعد منتصف الليل".