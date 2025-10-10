وثيقة الاتفاق بين إسرائيل وحماس: "إنهاء شامل للحرب في غزة"

تُقدم وثيقة الاتفاق بين إسرائيل وحماس خطوات تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع المختطفين، وتتضمن خطوات تنفيذ الاتفاق:

1. يُعلن الرئيس ترامب انتهاء الحرب في قطاع غزة، ويتفق الطرفان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك.

2. تنتهي الحرب فور موافقة الحكومة الإسرائيلية، تُعلق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي وعمليات إطلاق النار. كما تُعلق أنشطة المراقبة الجوية فوق المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي لمدة 72 ساعة.

3. البدء الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية بالكامل وفقًا للمقترح، وعلى الأقل وفقًا لخطة 19 يناير/كانون الثاني 2025 بشأن المساعدات الإنسانية. مراحل تنفيذ المساعدات الإنسانية مُرفقة بهذه الوثيقة.

4. سينسحب الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها وفقًا للخريطة المرفقة، وسيكتمل هذا الإجراء بعد إعلان الرئيس ترامب وفي غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية. ولن يعود الجيش الإسرائيلي إلى المناطق التي انسحب منها - طالما التزمت حماس بالاتفاق بالكامل.

5. في غضون 72 ساعة من انسحاب القوات الإسرائيلية، سيتم إطلاق سراح جميع المختطفين الإسرائيليين، الأحياء منهم والأموات، المختطفين في غزة.

6 بمجرد أن يُكمل الجيش الإسرائيلي الانسحاب، ستبدأ حماس التحقيق في وضع الرهائن وجمع جميع المعلومات المتعلقة بهم. وستقدم حماس ملاحظاتها بشأن النتائج من خلال آلية تبادل المعلومات المفصلة. وستقدم إسرائيل معلومات عن السجناء الفلسطينيين من قطاع غزة المحتجزين في إسرائيل.

7. في غضون 72 ساعة، ستفرج حماس عن جميع المختطفين الأحياء، بمن فيهم أولئك الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية في غزة.

8. في غضون 72 ساعة، ستفرج حماس عن المختطفين القتلى المحتجزين لديها وأولئك الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية في غزة.

9. خلال 72 ساعة، ستشارك حماس جميع المعلومات التي لديها عن المختطفين القتلى من خلال آلية تبادل المعلومات، وستقدم إسرائيل معلومات عن جثث الفلسطينيين من غزة المحتجزين في إسرائيل.

10. سيتم إنشاء آلية لتبادل المعلومات بين الجانبين من خلال الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتبادل المعلومات حول المختطفين أو القتلى المتبقين الذين لم يتم تحديد مكانهم أو إعادتهم. ستضمن الآلية التعرف على جميع الجثث بالكامل وإعادتها. ستبذل حماس قصارى جهدها لضمان الوفاء بالتزاماتها في أسرع وقت ممكن.

11. عندما تفرج حماس عن جميع المختطفين، ستفرج إسرائيل في الوقت نفسه عن العدد المناسب من الأسرى الفلسطينيين، وفقًا للقوائم المرفقة.

12. سيتم تبادل المختطفين والأسرى وفقًا للآلية المتفق عليها من خلال الوسطاء والصليب الأحمر دون أي مراسم عامة أو تغطية إعلامية.

13. سيتم تشكيل فريق عمل من ممثلين عن الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا ودول أخرى يتفق عليها الطرفان، لمراقبة التنفيذ مع الطرفين.