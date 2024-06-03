تقرير: مقتل مستشار عسكري إيراني في غارة إسرائيلية بمحيط مدينة حلب

أفادت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن مقتل مستشار عسكري للحرس الثوري الإيراني في غارة جوية منسوبة لإسرائيل في سوريا يوم الأحد، وذكرت هذه المصادر بأن المسؤول الإيراني هو سعيد أبيار، ولم يتم التطرق الى رتبته.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية فإن جثمان أبيار، وهو من سكان محافظة البرز في شمال إيران، سيتم تشييعه الليلة في مرقد السيدة رقية في العاصمة السورية، دمشق.

الحديث يدور عن الإيراني الأول الذي يتم اغتياله في سوريا منذ الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق في شهر نيسان/ابريل والتي في أعقابها أطلقت ايران هجوما غير مسبوق تجاه إسرائيل.

وتحدثت وسائل إعلامية سورية أن سقوط عدد من القتلى في هجوم منسوب لإسرائيل استهدف بعض المواقع في محيط مدينة حلب شمالي سوريا بوقت مبكر من يوم الاثنين.