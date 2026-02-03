شعار لجنة إدارة غزة يغضب إسرائيل

أعلنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، مساء الاثنين، أن إسرائيل لن توافق على أي مشاركة للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة، وذلك عقب الكشف عن شعار جديد لـ“اللجنة الوطنية لإدارة غزة” (NCAG) يتضمن ما اعتبره البيان رموزًا مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.

وأثار الشعار الجديد جدلًا واسعًا في إسرائيل، إذ استُبدل الشعار السابق الذي كان يرمز إلى إعادة الإعمار بطائر الفينيق، بشعار يتضمن “نسر صلاح الدين”، وهو الرمز الرسمي والمعتمد للسلطة الفلسطينية.

وفي بيان رسمي، أوضحت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل، "تعرضت للتضليل خلال المراحل الأولية للتخطيط، مشيرة إلى أن الشعار الذي عُرض عليها سابقًا كان مختلفًا كليًا عن الشعار الذي نُشر لاحقًا". وشدد البيان على ما وصفه بـ“الخط الأحمر” للحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا أن إسرائيل لن تقبل باستخدام رموز السلطة الفلسطينية، ولن تسمح لها بأن تكون شريكًا في إدارة قطاع غزة.

من جانبه، هاجم عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان الحكومة الإسرائيلية بشدة، وكتب في منشور على منصة “إكس” أن "حكومة السابع من أكتوبر سلّمت فعليًا السيطرة على غزة للسلطة الفلسطينية"، على حد تعبيره. وأضاف أن ذلك يأتي بالتوازي مع إدخال شاحنات مساعدات، ووقود، وكهرباء إلى حركة حماس، معتبرًا أن الوعود بـ"نصر حاسم" انتهت بما وصفه بـ"فشل ذريع"، ودعا إلى إسقاط الحكومة في أقرب وقت.