الإفراج عن الصحفي اليساري يسرائيل فيري ووضعه رهن الإقامة الجبرية لمدة 6 أيام

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بعد انتقاده لجنود الجيش الإسرائيلي وأنشطة قواته في قطاع غزة، قررت محكمة الصلح في تل أبيب صباح اليوم (الأحد) الإفراج عن الصحفي يسرائيل فيري ووضعه رهن الإقامة الجبرية لمدة ستة أيام. وكما تذكرون، اعتُقل فيري الأسبوع الماضي إثر تغريدة أشار فيها إلى مقتل خمسة جنود إسرائيليين في بيت حانون. وقد مُدد اعتقاله من حين لآخر، واليوم، كما ذُكر، قررت المحكمة الإفراج عنه بشروط مقيدة.

في الوقت نفسه، أُحيل ملف التحقيق إلى مكتب المدعي العام في تل أبيب للمراجعة. وبناءً على توجيهات مكتب المدعي العام، طلبت الشرطة اليوم من المحكمة إحالة فيري إلى الإقامة الجبرية الكاملة مع شروط تقييدية إضافية. وطلبت الشرطة تمديد مهلة منعه مغادرة البلاد إلى 180 يومًا، لكن المحكمة أمرت بـ 30 يومًا فقط.

وتم استجواب فيري يوم الخميس بشأن قضية أخرى. وخلال التحقيق، رفض تقديم عنوان سكنه، وفي النهاية تم تقديم عنوان، وتمت مصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به.

قالت محاميته إنه شخص مُهدد، وأن الشرطة لم تُبلغه بذلك: "مخالفًا تمامًا لواجب الشرطة في التحقيق". ونتيجةً للتهديدات وطلب المحامي، تقرر عدم نشر عنوان الإقامة الجبرية

شروط الإقامة الجبرية:

• إقامة جبرية بإشراف مُشرفَين

• أمر بتأجيل منع مغادرة البلاد لمدة 30 يومًا

• ضمان ذاتي بقيمة 10,000 شيكل

• كفالة طرف ثالث بنفس القيمة

• إيداع نقدي بقيمة 5,000 شيكل

يوم الجمعة الماضي، قالت محاميته أن موكلها استُجوب لمدة 4 ساعات تقريبًا. من جانب آخر، زعمت الشرطة أن فيري لم يتعاون مع المحققين ورفض الكشف عن عنوان سكنه. من جانب آخر، ادعت محاميته أنه "مشرد، يتنقل بين منازل أصدقائه". كما قالت محاميته أن فيري محتجز في ظروف صعبة، وأعرب عن مخاوفه على حياته: "إنه محتجز بمفرده في زنزانة في ظل ظروف أمنية بالغة الصعوبة. إنه خائف للغاية، ويتعرض للتهديد طوال اليوم".