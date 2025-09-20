ما هي الخيارات المتاحة أمام تركيا إذا لم يتم تطبيق الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد؟

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية المطالبات التركية لقسد تطبيق التفاهمات مع دمشق وزيارة رئيس المخابرات التركية إلى دمشق تطرق الخبير التركي د.مهند حافظ أوغلو الى الخيارات التركية المطروحة أمام أنقرة في حال لم يتم تطبيق هذه التفاهمات. لمتابعة تصريحاته في الفيديو.

جاء تصريحات أوغلو خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال إن :"إذا لم تندمج قسد في الدولة السورية، هناك حلان أساسيان ، الأول هو الحل الشامل من خلال تفاهمات أو عمل عسكري سوري تركي مشترك لتحرير الجزيرة السورية من احتلال قسد أو الخطة ب بالنسبة لتركيا وجود منطقة من الحدود التركية السورية مساحتها 30 كيلومتر عمقا، تنتشر فيها القوات السورية والتركية ".

