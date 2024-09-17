تقرير: القوات الأوكرانية تهاجم قاعدة روسية في سوريا

أفاد تقرير اليوم (الثلاثاء) أن قوات خاصة تابعة لمديرية المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية من جماعة "خيماي" هاجمت بداية الأسبوع قاعدة روسية في حلب بسوريا، حيث يتم تصنيع طائرات مسيرة هجومية ، جاء هذا وفقا لموقع "كييف بوست".

وبحسب مصدر لصحيفة "كييف بوست" في الاستخبارات العسكرية، فإن العملية جرت في الضواحي الجنوبية الشرقية لحلب، وحصلت الصحيفة على الصور ذات الصلة. وفي هذه القاعدة، أنتجت القوات الروسية واختبرت طائرات بدون طيار، بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام القاعدة التي تم مهاجمتها من قبل الروس لإنتاج "عبوات ناسفة مموهة"، تم تخزين أجزائها في موقع تعرض لهجوم من قبل قوات GUR الخاصة، ويمكن رؤية ذلك في فيديو حصري حصلت عليه الصحيفة، ويمكن رؤية رموز المخابرات العسكرية الأوكرانية بالقرب من القاعدة الروسية.

في الوقت نفسه، نشرت صحيفة "ريا نوفوستي" الروسية أن كييف، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، تعمل بشكل نشط على تدريب مقاتلي "هيئة تحرير الشام" على التقنيات الجديدة لإنتاج الطائرات بدون طيار - بهدف فتح جبهة جديدة في الجمهورية العربية السورية ضد القوات الروسية المتواجدة هناك في المستقبل القريب، حسبما زعم مصدر سوري مطلع.

وقال المصدر"قامت مجموعة من ضباط الخدمات الخاصة الأوكرانية بزيارة إدلب منذ أكثر من شهر للتنسيق والتخطيط لضربات ضد القوات الروسية بعد العمل على التقنيات الجديدة (الطائرات بدون طيار، وغيرها). إن الأوكرانيين والأمريكيين ينقلون المعارك من أوكرانيا إلى سوريا لفتح جبهة جديدة ضد القوات الروسية في سوريا".