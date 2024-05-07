الرهينة السابقة لدى حماس ألما أبراهام، تغادرالمستشفى الذي كانت تعالج فيه لمدة خمسة أشهر

بعد خمسة أشهر من عودتها من الأسر، تمكنت ألما أبراهام من مغادرة مستشفى سوروكا، صباح اليوم الثلاثاء، حيث كانت تتلقى العلاج منذ ذلك الحين. وكانت الرهينة السابقة لدى حماس البالغة من العمر 84 عاما، والتي تعاني من مشاكل مزمنة في القلب وأمراض المناعة الذاتية، قد حرمت من الأدوية اليومية التي كانت تحتاجها في الأسر.

أُطلق سراحها في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم بعد أن أمضت 51 يوماً في قطاع غزة، وعند عودتها وجدت نفسها في حالة خطيرة للغاية، حيث اعتقد الأطباء أن حياتها كانت في خطر. وفي البداية، تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي، ثم استقرت حالتها تدريجياً.

وكانت ابنة ألما أبراهام، تال، قد انتقدت الصليب الأحمر لأنه "تخلى" عن والدتها، قائلة: "تم التخلي عن والدتي في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ومرة ​​أخرى من قبل جميع المنظمات التي كان من المفترض أن تعتني بها. بعد اختطافها، لجأنا إلى الصليب الأحمر، لكنها رفضت استلام الأدوية التي أردنا إعطائها لها"