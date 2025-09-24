د. ايدي كوهين :"أنصح عدم التسرع بتوقيع اتفاق مع سوريا ، وأقول للحكومة الإسرائيلية إنه سيقيد أياديكم "

جاء تصريح كوهين في أعقاب التقارير عن اقتراب توقيع اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا

i24NEWS
دقيقة 1
د. ايدي كوهين
على خلفية التقارير عن اقتراب توقيع اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل حذر المحلل الإسرائيلي ايدي كوهين الحكومة الإسرائيلية من توقيع مثل هذا الاتفاق وقال "أنصح عدم التسرع بتوقيع اتفاق مع سوريا، وأقول للحكومة الإسرائيلية إنه سيقيد أياديكم". لمتابعة مداخلته كاملة.

د. ايدي كوهين :"أنصح عدم التسرع بتوقيع اتفاق مع سوريا ، وأقول للحكومة إنه سيقيد أياديكم "

جاء تصريح كوهين خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"إن ترامب يمارس ضغوطات لإبرام اتفاق مع سوريا وإسرائيل ليست في عجلة لتوقيع مثل هذا الاتفاق .. وأنصح السياسيين الإسرائيليين بعدم التسرع لتوقيع مثل هذا الاتفاق".

الحلقة كاملة: 

هذا المساء: "الشرع يتفادى صدام مع قسد بسبب تفاهمات بينها وبين هيئة تحرير الشام"

