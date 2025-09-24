د. ايدي كوهين :"أنصح عدم التسرع بتوقيع اتفاق مع سوريا ، وأقول للحكومة الإسرائيلية إنه سيقيد أياديكم "

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية التقارير عن اقتراب توقيع اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل حذر المحلل الإسرائيلي ايدي كوهين الحكومة الإسرائيلية من توقيع مثل هذا الاتفاق وقال "أنصح عدم التسرع بتوقيع اتفاق مع سوريا، وأقول للحكومة الإسرائيلية إنه سيقيد أياديكم". لمتابعة مداخلته كاملة.

جاء تصريح كوهين خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"إن ترامب يمارس ضغوطات لإبرام اتفاق مع سوريا وإسرائيل ليست في عجلة لتوقيع مثل هذا الاتفاق .. وأنصح السياسيين الإسرائيليين بعدم التسرع لتوقيع مثل هذا الاتفاق".

الحلقة كاملة: