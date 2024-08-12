إصابة إسرائيلي بصورة خطيرة بعملية إطلاق نار في قلقيلية ومقتل المنفذ

أصيب إسرائيلي بسنوات الستين من عمره بجروح خطيرة اليوم في عملية إطلاق نار في قلقيلية. كما أصيب في العملية فلسطينيين آخرين. ووفقا للتقارير وقع الحدث بالقرب من مرآب للسيارات في المدينة. والمسلح كان مطلوبا للقوات الإسرائيلية بعد أن تم الإفراج عنه في إطار صفقة المختطفين الأخيرة في شهر تشرين ثاني/نوفمبر. وتم تحييده بالقرب من قرية عزون قرب قلقيلية من قبل المسؤول الأمني في مستوطنة افرايم.

وأطلق المهاجم النار تجاه المواطن الإسرائيلي الذي تواجد في المدينة، وأصابه مع مواطنين فلسطينيين آخرين. الإسرائيلي، أصيب بصورة خطيرة، نقل في البداية الى المستشفى "درويش نزال" في قلقيلية لتلقي العلاج الأولي.

بعد أن استقرت حالته، تم تسليمه إلى القوات الإسرائيلية وتحويله لتلقي المزيد من العلاج الطبي في مستشفى مئير في كفار سابا وسط إسرائيل. ودخلت قوات الجيش الإسرائيلي إلى المدينة ووصلوا إلى الإسرائيلي المصاب الذي يبدو أنه أصيب في الجزء العلوي من جسده وكان في وعيه.

وذكرت مصادر فلسطينية أن المهاجم الذي تم تحييده هو طارق زياد عبد الرحيم داوود (18 عاما) من قلقيلية، ناشط في الذراع العسكرية التابعة لحماس "القسام". وقبل إطلاق سراحه في الصفقة قضى حكما بالسجون الإسرائيلية بتهمة التخطيط لعملية طعن، المشاركة بتدريبات عسكرية لحماس وإلقاء حجارة تجاه جندي.