خشية هجوم الجيش الإسرائيلي: لم يُسمح للطائرة الإيرانية بالهبوط في بيروت

في ظل تحذير الجيش الإسرائيلي: تم منع الطائرة الإيرانية التي كان من المفترض أن تقلع من طهران إلى بيروت من القيام بذلك، بسبب تعليمات أمريكية. أشارت مصادر لبنانية في محادثة مع "الخديث " إلى أنه سيتم إرسال طائرة إلى إيران لانقاذ الركاب العالقين.

وقال الركاب العالقون في إيران: "نحن في مطار طهران، بعد أن لم يمنح لبنان الإذن لطائرة "الماهان" الإيرانية بإعادتنا". وتابعوا "نحن عالقون هنا منذ ثماني ساعات. من أجل من؟ من أجل أمريكا؟ من أجل إسرائيل؟ ما هو هذا البلد؟"..

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في الوقت نفسه، تظاهر العديد من اللبنانيين قرب مطار بيروت، احتجاجاً على الوضع:

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وأصدر عضو البرلمان اللبناني عن حزب الله ابراهيم الموسوي بيانا عقب غضب اللبنانيين بعد منع الطائرة من الهبوط: "على دولة لبنان بكل آلياتها أن تأخذ على عاتقها مسؤولية إنهاء هذا الأمر، والعمل على إعادة مواطنيها إلى بلدهم وعدم الاستماع للتهديدات الإسرائيلية تحت أي ظرف من الظروف. وأدعو المواطنين إلى التعبير عن رفضهم للانتهاكات الإسرائيلية لسيادتنا".

وصرح افيحاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، الليلة الماضية إنهم اكتشفوا في إسرائيل أن "فيلق القدس" الإيراني ينقل الأموال إلى حزب الله على متن رحلات جوية مدنية - هدفها "تنفيذ هجمات ضد دولة إسرائيل".

بالإضافة إلى ذلك، بعد نحو نصف عام من إقصائه، تجري الاستعدادات في لبنان لجنازة جماعية للأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، وفي إطار الاستعدادات، يصل بالفعل عشرات الآلاف من الشيعة إلى لبنان.