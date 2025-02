خشية هجوم الجيش الإسرائيلي: لم يُسمح للطائرة الإيرانية بالهبوط في بيروت

في ظل تحذير الجيش الإسرائيلي: تم منع الطائرة الإيرانية التي كان من المفترض أن تقلع من طهران إلى بيروت من القيام بذلك، بسبب تعليمات أمريكية. أشارت مصادر لبنانية في محادثة مع "الخديث " إلى أنه سيتم إرسال طائرة إلى إيران لانقاذ الركاب العالقين.

وقال الركاب العالقون في إيران: "نحن في مطار طهران، بعد أن لم يمنح لبنان الإذن لطائرة "الماهان" الإيرانية بإعادتنا". وتابعوا "نحن عالقون هنا منذ ثماني ساعات. من أجل من؟ من أجل أمريكا؟ من أجل إسرائيل؟ ما هو هذا البلد؟"..

