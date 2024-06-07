هل سيعلن بيني غانتس انسحابه من حكومة نتنياهو مساء غد السبت؟

أعلن مكتب وزير الحرب، بيني غانتس، أن الأخير سيدلي ببيان للصحافة مساء غد السبت في تمام الساعة 8:40 مساء، ومن المنتظر أن يعلن زعيم معسكر الدولة عن انسحاب حزبه من حكومة نتنياهو. ويعني انساحبه أنه يحترم الإنذار الذي أصدره الشهر المنصرم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي طلب منه الالتزام برؤية مشتركة للصراع في غزة، والتي ستنص على وجه الخصوص على من سيتولى الحكم في غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب.

وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، لا توجد مفاوضات أو جهود جارية من قبل أحزاب الائتلاف الحكومي لسد الفجوات مع غانتس أو ضمان بقائه بعد الموعد النهائي الذي حدده في 8 يونيو/حزيران الجاري، وباستثناء أي مفاجآت في اللحظة الأخيرة، فإنه سيحترم الإنذار لأنه ولم تقبل الحكومة المطالب التي قدمها أو حتى تناقشها بجدية. وقد ضغط البعض على غانتس للبقاء في الحكومة، بعد انضمامه إلى التحالف بعد أيام من هجوم 7 أكتوبر لتشكيل حكومة طوارئ في زمن الحرب.

وكانتهيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، قد ذكرت، أمس الخميس، دون ذكر مصادر، أن "الحكومة الأمريكية حاولت إقناع غانتس بتأجيل رحيله المقرر، كجزء من الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن مع حماس في غزة"