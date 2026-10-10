بلومبرغ: إيران قادرة على إعادة بناء ترسانتها الصاروخية بسرعة رغم الضربات

لا تزال إيران قادرة على إنتاج وتطوير صواريخ وطائرات مسيّرة جديدة، وتجديد مخزونها العسكري بسرعة في حال استئناف المواجهة مع الولايات المتحدة، وفق تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ»، نقلًا عن مسؤولين غربيين مطلعين على الملف.

وبحسب التقرير، نجحت طهران في الحفاظ على قدرات إنتاجها العسكري رغم أشهر من الضربات الأمريكية والإسرائيلية، فيما تشير التقديرات الغربية إلى أنها لا تزال تمتلك مخزونًا كبيرًا من الصواريخ الباليستية والأسلحة المضادة للسفن، مع إمكانية زيادة هذا المخزون خلال فترة قصيرة.

ونقل التقرير عن أحد المسؤولين أن روسيا تزود إيران بصواريخ، من دون أن يقدم تفاصيل علنية عن حجم الإمدادات أو طبيعتها.

تعاون صاروخي بين روسيا وإيران

وتأتي هذه المعلومات في ظل تقارير سابقة عن التعاون العسكري بين موسكو وطهران. ففي أغسطس/آب 2024، أفادت وكالة «رويترز» بأن إيران تستعد لتزويد روسيا بمئات الصواريخ الباليستية لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا.

وفي الشهر التالي، قال وزير الخارجية الأمريكي آنذاك أنتوني بلينكن إن روسيا تلقت شحنات صواريخ من إيران. ومع ذلك، لم تُعرض أدلة علنية تثبت استخدامها فعليًا في العمليات القتالية بأوكرانيا.

وبحسب المسؤولين الغربيين الذين نقلت عنهم «بلومبرغ»، أصبحت روسيا الآن مصدرًا للصواريخ إلى إيران، في حين عززت موسكو خلال العام الماضي قدراتها الإنتاجية في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة.

ويرى التقرير أن استمرار الإنتاج والإمدادات المحتملة قد يساعدان طهران على إعادة بناء مخزونها العسكري، بما يتيح لها الاحتفاظ بقدرة على الرد إذا استأنفت الولايات المتحدة أو إسرائيل الهجمات عليها.

استعدادات أمريكية لاحتمال استئناف الحرب

ويأتي التقرير بعد معلومات نشرتها القناة الإسرائيلية «القناة 12» بشأن إطلاع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، خلال محادثات مع مسؤولين أمريكيين كبار، على استعدادات الجيش الأمريكي لاحتمال استئناف مواجهة واسعة مع إيران خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وبحسب التقرير الإسرائيلي، وجّهت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» القيادة المركزية الأمريكية إلى استكمال الاستعدادات لعملية عسكرية محتملة، من دون تحديد موعد لبدء الهجوم.

وفي حال استئناف القتال، يُتوقع أن تنسق الولايات المتحدة وإسرائيل تحركاتهما العسكرية، مع مشاركة الجيش الإسرائيلي في الضربات. وتشير المعلومات المنشورة إلى أن الخطط المحتملة قد تتضمن حملة مكثفة وقصيرة نسبيًا تستهدف مواقع في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمنشآت النووية الإيرانية.

كما نقل التقرير الإسرائيلي عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب هو من بادر هذه المرة إلى الاستعدادات لاستئناف الحرب، خلافًا لما حدث في فبراير/شباط، حين كانت المبادرة إسرائيلية، وفق روايته.

لكن ترامب أعلن الخميس أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني. وقال إن إيران تمر بوضع سيئ للغاية اقتصاديًا وعسكريًا، مؤكدًا استمرار الحصار المفروض عليها.

ووفق «بلومبرغ»، درس ترامب إمكانية تكثيف الضربات بعد الانتخابات، في حين تمنح فترة التوقف عن الهجمات الأمريكية الواسعة طهران فرصة لإعادة بناء قدراتها العسكرية.

كم صاروخًا لا يزال في ترسانة إيران؟

وبحسب تقدير إسرائيلي، كانت إيران تمتلك نحو 2500 صاروخ باليستي قبل اندلاع الحرب، لكن العدد المتبقي حاليًا غير معروف.

وأشارت تقديرات استخباراتية غربية تعود إلى يونيو/حزيران إلى أن طهران احتفظت بنحو 75% من مخزون أسلحتها الذي كان لديها قبل الحرب.

وفي المقابل، ذكرت «بلومبرغ» في تحليلها أن إيران أطلقت منذ بداية الحرب في 28 فبراير/شباط أكثر من 4000 صاروخ كروز وما لا يقل عن 2000 صاروخ باليستي، ما يعكس حجم استخدام ترسانتها خلال المواجهة.

ويرى التقرير أن توقف الضربات الأمريكية الكبرى أتاح لإيران وقتًا للتعافي وإعادة تنظيم قدراتها، استعدادًا لاحتمال اندلاع جولة جديدة من القتال.

مضيق هرمز.. تهديد إضافي للملاحة البحرية

بالتوازي مع إعادة بناء القدرات العسكرية، تكثف إيران هجماتها على السفن في محيط مضيق هرمز. ووفقًا للبحرية البريطانية، تضررت عشر سفن على الأقل خلال الأسبوع الماضي.

وقال ويليام ألبيرك، الباحث البارز في منتدى المحيط الهادئ، إنه يعتقد أن إيران خزنت وأخفت على مدى سنوات صواريخ كروز مضادة للسفن، بما في ذلك أسلحة مخصصة للحوثيين في اليمن.

وأضاف أنه يعتقد بدرجة عالية من الثقة أن القدرات الإيرانية في مجال الهجمات البحرية لم تظهر بالكامل بعد، في إشارة إلى احتمال استمرار التهديد للسفن التي تمر عبر المنطقة.

ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة في ظل الدور الاستراتيجي لمضيق هرمز في حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، ما يجعل أي تصعيد عسكري فيه مصدر قلق للأسواق والدول المعتمدة على الملاحة عبر الخليج.

البيت الأبيض يرفض تقديرات استمرار القدرات الإيرانية

في المقابل، رفض البيت الأبيض التقديرات التي تشير إلى احتفاظ إيران بقدرات عسكرية كبيرة رغم الضربات السابقة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي لـ«بلومبرغ» إن ترامب دمّر المنشآت النووية الإيرانية خلال عملية «مطرقة منتصف الليل» في العام الماضي، وإن استئناف الحرب في فبراير/شباط من العام الجاري أدى، بحسب قولها، إلى تدمير المنظومة العسكرية التي سعت إيران إلى بنائها حول برنامجها النووي.

وأضافت أن الضربات شملت الصواريخ الباليستية ومنشآت الإنتاج والبحرية الإيرانية.

ويعكس التباين بين التقديرات الغربية والتصريحات الأمريكية استمرار الخلاف بشأن حجم القدرات العسكرية التي احتفظت بها إيران بعد الحرب، ومدى قدرتها على إعادة بناء ترسانتها خلال فترة التهدئة، في وقت تبقى فيه احتمالات استئناف المواجهة والتصعيد في مضيق هرمز من أبرز مصادر القلق الأمني في المنطقة.