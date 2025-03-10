ما دخل الدبابات المصرية بمنع الشرطة الإسرائيلية إقامة حفل للناجين من حفل نوفا جنوب إسرئيل؟

من المقرر أن يقام في نهاية الأسبوع المقبل حفل عيد المساخر في النقب، والذي ينتجه ناجون من حفل نوفا، ويشارك فيه عشرة مختطفين عائدين من غزة، ونحو ألف ناج من حفل نوفا، ومن المتوقع أن يشارك فيه عائلات ثكلى. وتمنع الشرطة وجود إقامة الحفل بحجة أن "منطقة الحفل تبعد 15 كيلومترا عن حدود مصر، والتي قامت مؤخرا بتسليح نفسها وجلبت العديد من الدبابات إلى صحراء سيناء".

وعلم أيضًا أن الشرطة تزيد من الصعوبات أمام الموافقة على الحدث وتطالب المنتجين بموافقة من الجيش تفيد بعدم وجود أي عائق أمام إقامة الحدث وأنه مستعد لتأمينه وحراسته. وبحسب المنتجين، فقد أبلغهم الجيش الإسرائيلي أنه لا يمكن الحصول على مثل هذه الموافقة مسبقًا: "يتم إجراء تقييمات المخاطر من قبل الجيش قبيل الحدث نفسه".

وفي رسالة من قائد محطة شرطة شقيب السلام إلى منتجي الحفل، أشارت الى الوضع الأمني المتوتر، وشهر رمضان، ومحاولة الهجوم على الحافلات في بات يام قبل بضعة أسابيع. وذكر أيضًا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن المنطقة المخصصة للحفل تبعد 15 كيلومترًا عن الحدود المصرية، والتي قامت مؤخرًا بتسليح نفسها وجلبت العديد من الدبابات إلى الحدود المصرية. توجه منتجو الحفلة إلى المحكمة وطالبوا بإجبار الشرطة على السماح بإقامة الحفلة.