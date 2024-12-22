نحو تغيير في النهج؟ "ترامب عرض على إيران إجراء محادثات نووية"

نحو تغيير في الموقف؟ ذكرت صحيفة "بغداد اليوم" العراقية، اليوم (الأحد)، أن "إيران تلقت طلبا من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عبر سلطنة عمان، يتضمن مقترحا لإجراء محادثات رفيعة المستوى". كما أفيد، من مصدر مقرب من حكومة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، أن من بين القضايا أيضا القضية النووية. الحديث يدور عن تقرير واحد والذي لم ينشر في مصادر أخرى.

وأضافت الصحيفة أن "ترامب أكد في الرسالة أنه مستعد للتفاوض، وأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد يختلف عن اتفاق 2015". إلى ذلك، أفادت تقارير أن ترامب لن ينتظر أكثر من عدة أشهر حتى يتلقى الرد من المسؤولين الإيرانيين.

وأضاف المصدر المقرب من الحكومة الإيرانية أن "الرسالة تعكس جدية ترامب بشأن إجراء حوار مباشر ورفيع المستوى مع إيران في بداية ولايته، وإذا ردت إيران بشكل إيجابي، فهناك فرصة للتوصل إلى اتفاق - رغم أن هناك لا يوجد من يضمن أن الولايات المتحدة ستلتزم بها".

وأضاف: "تعتقد حكومة بازشكيان أن استمرار التصعيد النووي من جانب إيران لن يؤدي إلى أي نتيجة، بل ومن الممكن أن تصل هذه القضية إلى مجلس الأمن الدولي لأن النووي الإيراني يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".