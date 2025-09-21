"أنفاق تحت قناة السويس وأنظمة صينية"|| هل تبعث مصر إشاراتٍ إلى إسرائيل؟

قد يعجبك أيضًا -

على الرغم من إعلان مصر أن جميع القوات العسكرية في سيناء تعمل في إطار اتفاقية السلام وبالتنسيق مع الأطراف المعنية، ولأغراض الدفاع وأمن الحدود فقط، تُرسل مصر إشاراتٍ إلى إسرائيل غن طريق قائمةٍ طويلة من الإجراءات:

- في إطار تصريحاته في الدوحة، ربما كان السيسي يُلمّح، وربما أخطأ، عندما وصف إسرائيل بـ"العدو"، بينما كان يُوضح الحاجة إلى آليةٍ عربيةٍ إقليمية (قوةٍ شبيهةٍ بحلف الناتو).

- يُصدر وزير الدفاع المصري ورئيس الأركان، مثله، تعليماتٍ للجيش المصري بإعلان حالة التأهب القصوى في مواجهة ما يحدث في غزة.

- في إسرائيل، ثمة مخاوف من وجود أنفاقٍ تحت قناة السويس، وتوسيع مدارج الطائرات في سيناء، ووجود بنيةٍ تحتيةٍ هجوميةٍ ومجمعاتٍ تحت الأرض لتخزين الصواريخ، وقد أفادت وسائل الإعلام العربية مؤخرًا عن أنظمة دفاعٍ جويٍّ صينية الصنع مُتمركزة في سيناء.

- تُجري مصر غدًا مناورات عسكرية واسعة النطاق مع تركيا، تُسمى "بحر الصداقة"، لأول مرة منذ 13 عامًا. وصرح وزير الخارجية التركي بهذا الشأن: "علاقاتنا مع مصر في أفضل حالاتها على الإطلاق...".

- يزعم خبراء مصريون أنه سيتم زيادة الميزانية المخصصة للتسليح، في مواجهة ما يسمونه "تهديدات نتنياهو".

- يحتدم النقاش في الاستوديوهات المصرية: قال عضو في البرلمان المصري: "من المرجح ألا تجري المعارك على أراضينا...".

وعلى ضوء الأمور التي ذكرت أعلاه، علق مسؤول سياسي إسرائيلي بارز إنه "هذا ليس وقت التصريحات"، في حين صرح خبير آخر "هذا وقت الصمت والتصرف بهدوء".