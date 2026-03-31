الخطوة التي تخطط لها الإمارات لإلحاق ضرر بالغ بالنظام الإيراني

وقت ضبط النفس من قبل دول الخليج تجاه العدوان الإيراني يوشك على الانتهاء. مراسل الشؤون العربية، باروخ ياديد، أفاد (الإثنين) في عن خطوة تخطط لها الإمارات العربية المتحدة بهدف إلحاق ضرر كبير بالنظام الإيراني.

في الإمارات يعتزمون توجيه ضربة اقتصادية قاسية جداً لرجال الأعمال الإيرانيين في الدولة - بقيمة مليارات الدولارات. مصدر رفيع جداً في أبو ظبي صرّح لـi24NEWS: "نحن نعد حزمة مفاجآت للإمبراطورية المالية التي بنتها إيران هنا".

من بين أمور أخرى ، أُلغيت حوالي 200 تأشيرة إقامة ولن تتم الموافقة على طلبات جديدة. طلبات أخرى قيد الفحص لتحديد ما إذا كان سيتم إلغاؤها أم لا. وأضاف المصدر أنه تم إغلاق بنوك وحسابات بنكية، وتجميد مبالغ مالية كبيرة. كما أُغلقت مؤسسات مثل مدارس، مستشفيات ونوادٍ، وتم طرد الطواقم. "قريباً سنمنع وصول الإيرانيين إلى العملات الأجنبية داخل الإمارات، ولن تتمكن الشركات من العمل... سندمر جسور إيران إلى عالم الأعمال".

إلى جانب ذلك، يدركون في الدولة أن هذه خطوة خطيرة، وقد يوجه الحوثيون ضربة قاسية جدًا لأسطول السفن الإماراتي بأكمله. إيران أيضًا تلمّح بالفعل إلى أنها سترد على الخطوة الإماراتية.