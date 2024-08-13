ديوان نتنياهو ضد بن غفير ويعتبر الحدث صباح بالحرم القدسي "إختراق للوضع الراهن في المكان"

بعد دخول وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير إلى الحرم القدسي صباح اليوم (الثلاثاء) برفقة وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلوف وعشرات الإسرائيليين، الذين استلقوا على الأرض وسجدوا، كل ذلك في انتهاك للقواعد الواضحة – سجلت سلسلة من الإدانات بين أعضاء الكنيست في الحكومة، وفي هيئات أخرى.

وقال ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية: "إن تحديد السياسة في جبل الهيكل (الاسم التوراتي للحرم القدسي) يخضع مباشرة للحكومة وزعيمها. لا توجد سياسة خاصة لأي وزير في جبل الهيكل - لا وزير الأمن القومي ولا أي وزير آخر. لقد كان هذا دائمًا هذا هو الحال في جميع الحكومات الإسرائيلية، وما حدث هذا الصباح في جبل الهيكل هو اختراق للوضع القائم . سياسة إسرائيل في جبل الهيكل لم تتغير - هكذا كانت وستظل".

وردا على ذلك، ذكر مكتب وزير الأمن القومي: "إن سياسة وزير الأمن القومي هي السماح بحرية العبادة لليهود في كل مكان، بما في ذلك جبل الهيكل، وسيواصل اليهود القيام بذلك في المستقبل. جبل الهيكل منطقة سيادية في عاصمة دولة إسرائيل، ولا يوجد قانون يسمح بالتمييز العنصري ضد اليهود في جبل الهيكل، أو في أي مكان آخر في إسرائيل".

كما عقب رئيس حزب "ديغل هتوراة"، عضو الكنيست موشيه جافني، على هذه الخطوة قائلاً: “إن المساس بقدسية جبل الهيكل والوضع الراهن لا تهم الوزير بن جفير، الذي يتصرف بصورة تخالف رجال الدين والحاخامات الكبار الإسرائيليين على مر الأجيال. إن الضرر الذي يلحقه بالشعب اليهودي كبير جدًا ويسبب أيضًا كراهية لا مبرر لها في يوم ذكرى خراب الهيكل. سيتعين علينا أن نتحقق من قادتنا الروحانيين إذا كان بإمكاننا أن نكون شركاء معه وسنوضح ذلك أيضا لرئيس الحكومة".

Yonatan Sindel/Flash90

وقال رئيس المعارضة يائير لابيد: "إن حملة بن جفير الانتخابية في جبل الهيكل (الاسم التوراتي للحرم القدسي)، في تناقض تام مع موقف الجهات الأمنية، أثناء الحرب، تعرض حياة المواطنين الإسرائيليين وحياة جنودنا ورجال الشرطة للخطر. إن مجموعة المتطرفين غير المسؤولين في الحكومة تحاول جر إسرائيل بالقوة إلى حرب إقليمية شاملة. هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون إدارة دولة".

واحتج عضو الكنيست وليد الهواشلة من القائمة العربية الموحدة قائلا: "بحماية شرطة بن جفير والوزير المجرم الذي جاء ليتفقد بنفسه ، تم اليوم تجاوز الخطوط الحمراء في الأقصى، باستفزازات جماعية من قبل محرضين متطرفين. بن غفير وأنصاره يتمنون حرب جديدة والمزيد من القتلى، يتمنون إشعال الوضع".

Noam Moshkowitz/ Knesset Spokesperson

وقال مقر أهالي المختطفين: "الوزير بن جفير يحبط مرارا صفقة عودة المختطفين . بن جفير بأفعاله وكلماته يعرض المختطفين وفرصة إعادتهم جميعا إلى وطنهم للخطر. إهمال المختطفين، الذي بدأ في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لا يتوقف. لا سلطة ولا نهوض ولا عزة ولا نصر حتى يعود آخر المختطفين إلى إسرائيل. كل ما تبقى هو كلام فارغ وإهمال مستمر".