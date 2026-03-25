خططوا لاختطاف إسرائيليين: اعتقال خلية كبيرة لحماس في نابلس

في عملية مشتركة لجهاز الشاباك، ووحدة اليمار في الشرطة والجيش الإسرائيلي، تم إحباط خلية مسلحة مرتبطة بتنظيم حماس ، تتكون من عشرة مسلحين فلسطينيين من قرية بيتا في الضفة الغربية، والتي عملت على تنفيذ عمليات إطلاق نار وتفجيرات في العامين الأخيرين.

في إطار التحقيق تم ضبط بحوزة الخلية العديد من وسائل القتال، بينها سلاح من نوع M-16، مواد متفجرة وعبوات جاهزة للتفجير عن بُعد. خلال التحقيق تم الحصول على معلومات تفيد بأن أعضاء الخلية نفذوا سلسلة من العمليات، بينها عمليات تفجير عبوات استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي في شهري آذار-نيسان 2025، وأصيب خلالها ثلاثة جنود من الجيش الإسرائيلي، اثنان منهم في حالة خطيرة.

كما تبيّن أنّ أعضاء الخلية بحسب البيان شاركوا في عدة عمليات إطلاق نار واستعدّوا لتنفيذ عمليات تفجير كبيرة أخرى، من بينها نوايا لتنفيذ عملية اختطاف. أعضاء الخلية قاموا بمراقبة أحد سكان المنطقة الذي كانوا يخططون لاختطافه. أحد أعضاء الخلية بحسب البيان حفر أيضاً نفقاً بعمق ستة أمتار خلف منزله بهدف احتجاز المخطوفين فيه. في النهاية تراجع أعضاء الخلية عن الفكرة بعد أن أدركوا أنهم سيجدون صعوبة في تنفيذ العملية.

مع انتهاء التحقيق قُدِّمت لوائح اتهام إلى المحكمة العسكرية في الضفة الغربية ضد عشرة من أعضاء الخلية، حيث وُجهت إلى بعضهم تهم بمحاولة التسبب بالموت عمدًا، إطلاق النار نحو شخص ومحاولة اختطاف.