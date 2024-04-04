مقتل 27 مسلحا في هجمات استهدفت مقرات للحرس الثوري جنوب ايران

جماعة "جيش العدل" هي المجموعة التي تبنت الهجمات التي استهدفت المقرات الأمنية الايرانية

i24NEWS
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أعضاء الحرس الثوري الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري سنوي بمناسبة ذكرى بداية الحرب العراقية ضد ايران، أمام ضريح مؤسس الثورة الراحل آية الله الخميني، خارج طهران، إيران، الجمعة، 22 سبتمبر. ، 2023
أعضاء الحرس الثوري الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري سنوي بمناسبة ذكرى بداية الحرب العراقية ضد ايران، أمام ضريح مؤسس الثورة الراحل آية الله الخميني، خارج طهران، إيران، الجمعة، 22 سبتمبر. ، 2023AP Photo/Vahid Salemi

تحدثت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن مسلحين قتلوا 11 عنصرا من قوات الأمن الإيرانية، في حين قتل منهم 16 مسلحا خلال هجومين منفصلين على مقرين للحرس الثوري الإيراني في إقليمي سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

https://twitter.com/i/web/status/1775739286404407695

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واعلن التلفزيون الرسمي أن الاشتباكات وقعت الليلة الماضية بين مسلحين من جماعة العدل وقوات الأمن بمدينتي جابهار وراسك، في حين أبلغ مسؤول أمني كبير وسائل إعلامية بأن قوات الأمن الإيرانية انتهت من العملية التي شنتها في مدينة راسك جنوب شرق البلاد.

وكانت الداخلية الإيرانية أعلنت بوقت سابق أن المسلحين الإيرانيين احتجزوا رهينة داخل أحد المقرات الأمنية التي تمت مهاجمتها، مساء الأربعاء وأنها تتعامل بحذر شديد لإنقاذ حياة الرهينة التي لم يكشف عن أية تفاصيل عنها.

استهدف الهجوم الذي تبنته جماعة "جيش العدل" المعارضة مقرات لحرس الثورة والبحرية الإيرانية في إقليم سيستان وبلوشستان، بهدف أسر وقتل قوات أمنية، وأعلنت الداخلية الإيرانية أن الهجو "واجه فشلا كاملا".

https://twitter.com/i/web/status/1775814869985464676

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وفي وقت سابق أعلنت وكالة "ارنا" عن ارتفع قتلى الهجمات ضد نقطتين أمنيتين في جنوب شرق ايران لخمسة عناصر أمن، ومن بين القتلى كان جنديا وعنصرا من الحرس الثوري وشخص وصفته بأنه "تعبوي" إضافة الى اثنين من قوات الداخلية في تشابهار جنوب إقليم سيستان وبلوشستان، وذكرت الوكالة أن عددا من المسلحين قتلوا بالهجمات.

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