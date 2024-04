مقتل 27 مسلحا في هجمات استهدفت مقرات للحرس الثوري جنوب ايران

تحدثت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن مسلحين قتلوا 11 عنصرا من قوات الأمن الإيرانية، في حين قتل منهم 16 مسلحا خلال هجومين منفصلين على مقرين للحرس الثوري الإيراني في إقليمي سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

