مقتل عنصرين في حزب الله جراء غارة إسرائيلية في ياطر جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال عنصرين في حزب الله واللذين كانا يقومان بمهمات استطلاع، ووقعت الغارة الساعة الثانية ليلا على طريق ياطر، في قضاء بنت جبيل، جنوب لبنان.

واستهدفت الغارة سيارة رباعية الدفع من نوع "BMW X5"، ما أسفر الى مقتل سائق السيارة ومرافقه، والذي تبين وفقا لمواقع لبنانية أنهما محمد عماد سرور ومحمد علي عبد الحسن سرور، من بلدة عيثا الشعب في جنوب لبنان ،وهما نشطاء في حزب الله.

وأفاد بيان الجيش الإسرائيلي عن مهاجمته واغتيال عناصر في حزب الله كانوا "نشطاء استطلاع، وعملوا على توجية عمليات مسلحة في منطقة ياطر وميس الجبل جنوب لبنان"، وتابع إن "نشاط هذين المسلحين تشكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وعلى صعيد متصل أفادت مواقع لبنانية عن استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في ميس الجبل القريبة من الحدود الإسرائيلية ما أسفر عن مقتل شخص، والذي لم يتم الإعلان عن هويته حتى الآن.