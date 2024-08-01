بعد اغتيال هنية وشكر: مسؤولون إيرانيون كبار سيجتمعون مع ممثلين من لبنان والعراق واليمن لتنسيق هجوم مضاد

قالت خمسة مصادر لرويترز إن مسؤولين إيرانيين كبار سيجتمعون اليوم (الخميس) مع ممثلين عن حلفاء إيران الإقليميين من لبنان والعراق واليمن لبحث تنفيذ عمليات انتقامية محتملة ضد إسرائيل بعد مقتل قائد حماس إسماعيل هنية في طهران.

وهكذا، وفي أعقاب الاغتيالات الأخيرة، يستعد الجيش الإسرائيلي للرد المحتمل الذي سيأتي. وقرر الجيش الإسرائيلي هذا الصباح حظر خروج المقاتلين من القواعد العسكرية. في حين أن جنود في المواقع غير الحيوية - في بعض التشكيلات – سيعودون الى منازلهم ولن يبقوا في القاعدة العسكرية نهاية الأسبوع .

كما أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك اليوم أنه بعد مراجعة استخباراتية يمكن التأكد من أن هجوم الجيش الإسرائيلي أدى إلى مقتل محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحماس والرجل الثاني في المنظمة، وهو من مخططي هجوم السابع من أكتوبر.