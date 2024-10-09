إصابة ستة إسرائيليين بينهما اثنان حالتهما حرجة بعملية طعن وقعت بأربعة مواقع في مدينة الخضيرة

أصيب خمسة إسرائيليين في عملية طعن وقع اليوم في مدينة الخطيرة، اثنان منهما توصف حالتهما بالحرجة، واتضح وفقا لما أعلنته الشرطة أن الحديث يدورعن عملية طعن بأربع مواقع عثر خلالها على ستة مصابين. ووفقا لشبهات فر مشتبه على دراجة نارية من المكان لكن عناصر الشرطة عثروا عليه وقاموا بتحييده بعد إطلاق النار نحوه.ه.واتضح لاحقا أن منفذ العملية مواطن عربي من مدينة أم الفحم وهو أحمد جبارين (36 عاما).

ووفقا لمستشفى هيلل يافيه، في الخضيرة توصف حالة اثنين من المصابين بالحرجة، وثلاثة حالتهم خطيرة والمصاب السادس متوسطة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة قام المشتبه بتنفيذ عملية الطعن على دراجة نارية في أربعة مواقع، حيث عثر عليه رجال الشرطة وقاموا بتحييده في شارع رئيسي في المدينة.

وحاول منفذ الهجوم في البداية الفرار من المكان، بحسب الشرطة على دراجة نارية، لكن قوات الشرطة الكبيرة التي وصلت إلى المنطقة ألقت القبض عليه في النهاية. وكان المدنيون هم من صوبوا السلاح نحوه وطلبوا منه الاستلقاء، وبعد أن لم يستجب لطلبهم، وهو يرتدي الخوذة، أصيب برصاصة في ساقه وتم تحييده.

مفوض الشرطة داني ليفي وصل الى المكان. وبسبب المخاوف من وجود مساعدين له في المدينة، تم اغلاق مداخل ومخارج المدينة. في حين طلب رئيس البلدية من طواقم الأمن والشرطة بتعزيز الدوريات في أنحاء مدينة الخضيرة ومساندة قوات الأمن في المكان.

وفي وقت سابق قام المسعفون الذين وصلوا الى موقع الحدث بتقديم العلاجات للمصابين ونقلهم الى مستشفى هيلل يافي في الخطيرة ثلاثة مصابين :رجل بجيل الخمسينات، ورجل بالثلاثينات حالته خطيرة، ورجل بالسبعينات حالته متوسطة، جميعهم أصيبوا جراء طعن, وأعلنت نجمة داوود الحمراء لاحقا أنه يتم معالجة حالتين إضافيتين بالحدث أحدها متوسطة والأخرى خطيرة.