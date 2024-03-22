دول إسبانيا وإيرلندا ومالطا وسلوفينيا تتفق على العمل من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعد اجتماع للمجلس الأوروبي في بروكسل، اليوم الجمعة، إن "إسبانيا اتفقت مع زعماء أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية"

ويأمل سانشيز أن "يأتي الاعتراف خلال الفترة التشريعية الحالية التي تستمر أربع سنوات والتي بدأت العام المنصرم". وقال للصحفيين إنه "تم التوصل إلى الاتفاق بعد اجتماعه مع نظرائه الأيرلندي والمالطي والسلوفيني على هامش اجتماع المجلس صباح الجمعة".

وجاء في بيان مشترك أصدرته أيرلندا عقب الاجتماع: "نحن متفقون على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة هو تنفيذ حل الدولتين، حيث تعيش الدولتان الإسرائيلية والفلسطينية جنبًا إلى جنب في سلام وأمن".

وكانت الدول العربية والاتحاد الأوروبي قد اتفقوا خلال اجتماع في إسبانيا في تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، على أن حل الدولتين هو "الحل" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

جدير بالذكر أنه منذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.