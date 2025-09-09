حكم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ على مشرد هدد نتنياهو

قد يعجبك أيضًا -

قضت محكمة إسرائيلية بالحكم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ على مشرد هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في منشور على فيسبوك "سأطلق رصاصة في رأسك".

وكتب المشرد في المنشور الكامل أنه يعاني من تمييز شديد: "رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة الانفصامي: اسمعني جيدًا: أنت ستفرج عن مخصصات معيشتي اليوم!! أفرج عن مصدر رزقي، وأفرج عن حقوقي كمواطن يعاني من تمييز شديد، وإلا سأطلق عليك رصاصة في الرأس."

علل القاضي إيتي هَرملين قراره بشأن الحكم وكتب: "لا شك أن المخالفة ارتُكبت على خلفية ظروف حياته الصعبة. لست أعتقد أن المتهم، وهو بلا مأوى ويعتمد على مخصصات من الدولة، سيكون قادراً على أداء خدمة لصالح الجمهور أو أعمال خدمة بنجاح، أو أنه يملك قدرة مالية لدفع غرامة حقيقية".