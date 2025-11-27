مؤتمر يدعو للاستيطان الإسرائيلي في سوريا بالتوازي مع محاولة إقامة مستوطنة "باشان"

في خطوة مثيرة للجدل، عبرت اليوم (الخميس) مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين يطلقون على أنفسهم "رواد الباشان" إلى منطقة حدودية مع سوريا يطلقون عليها "باشان"، في محاولة لإقامة مستوطنة في المنطقة، سعت المجموعة الى تثبيت النقطة الاستيطانية لكن السلطات الإسرائيلية منعتهم وأوقفتهم أثناء محاولتهم إنشاء مستوطنة يهودية في المنطقة، ويشار الى أنها ليست المحاولة التي حاول بها مستوطنون اقامة بؤرة استيطانية في سوريا، حيث منع الجيش الاسرائيلي محاولتنين سابقتين.

المستوطنون الذين كانوا يخططون لتأسيس مستوطنة يهودية جديدة في المنطقة، وقعوا على عريضة تطالب أعضاء الكابنيت الإسرائيلي بإقرار الاستيطان في المنطقة التي يطلقون عليها "باشان" بشكل رسمي. العريضة تدعو الحكومة إلى اتخاذ خطوات قانونية تتيح للمستوطنين الاستقرار في المنطقة بشكل قانوني، وهو ما يراه الموقعون خطوة ضرورية لتعزيز السيادة الإسرائيلية.

مؤتمر لدعم الاستيطان في ما يطلقون عليهم باشان

https://x.com/i/web/status/1993705200243429513

في سياق التحركات الموازية، يعقد اليوم الخميس المؤتمر الأول لرواد باشان في مدينة القدس، حيث سيشارك عدد من الشخصيات اليمينية الإسرائيلية والدينية المؤيدة للاستيطان في المنطقة، ومن بينهم النائب السابق في الكنيست موشيه فيغلين.المؤتمر سيحث الحكومة على الموافقة على إقامة مستوطنة يهودية في ما يطلقون عليه باشان في سوريا.

