تقرير: الجيش الإسرائيلي يبدأ إعادة تمركز قواته استعدادا لتنفيذ اتفاق غزة

بدأ الجيش الإسرائيلي بشكل فعلي، مساء اليوم السبت، في "إعادة تمركز قواته داخل غزة، والعمل على نقل بعضها إلى خارج القطاع أو تحريكها شرقاً نحو المنطقة العازلة على الحدود بين غزة، وإسرائيل قبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس"، بحسب ما ذكر موقع "أكسيوس"، وتابع "الفلسطينيين المدانين بالقتل أو شن هجمات والذين سيتم الإفراج عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار سيتم إرسالهم إلى غزة أو الخارج، ولن يسمح لهم بالعودة للضفة الغربية أو إلى إسرائيل لمدة ثلاث سنوات على الأقل".

في وقت سابق، من اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته سوف تتخذ إجراءات عملياتية ميدانية تتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن مع حماس المقرر أن يسري بدءاً من الثامنة والنصف من صباح الأحد بالتوقيت المحلي"، وأضاف "يجري استعداداته لاستقبال المحتجزين الذين ستفرج عنهم حماس، بالإضافة إلى تقديم الدعم الجسدي والنفسي لهم.. وسيواصل العمل من أجل ضمان أمن المواطنين الإسرائيليين، خاصة الموجودين في البلدات المتاخمة لقطاع غزة".

ومن جهة أخرى، حذر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، سكان غزة من الاقتراب لمناطق انتشار قواته في مختلف مناطق القطاع عندما يدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "بناء على الاتفاق، تبقى قوات الجيش منتشرة في مناطق محددة في قطاع غزة".

وحذر الجيش من خطورة الاقتراب من القوات قائلاً :"يجب عدم الاقتراب من القوات حتى إشعار آخر.. الاقتراب من القوات يعرضكم للخطر"، مضيفاً "لا يزال التحرك من جنوب إلى شمال قطاع غزة أو نحو طريق نتساريم خطيراً في ضوء أنشطة الجيش الإسرائيلي في المنطقة". وذكر البيان، أنه "لحظة السماح بهذا التحرك سيتم إصدار بيان وتعليمات عن طرق الانتقال الآمنة، محذراً السكان من مغبة الاقتراب من القوات بشكل عام، ومن منطقة محور نتساريم على وجه الخصوص".

وذكر "أكسيوس" أن وزير الخارجية الأإسرائيلية جدعون ساعر، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر قالا في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي إن "تنفيذ اتفاق غزة سيحسن العلاقات مع أميركا، كما يمثل بداية جيدة مع إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب".