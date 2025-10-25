الخارجية الإيرانية: "العلاقات بين إيران والولايات المتحدة قابلة للإدارة، لكن لا تنازل عن الحقوق"

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة عبر الإنترنت نقلتها وكالة "إيسنا"، اليوم السبت، إن "واشنطن طلبت من طهران، الشهر المنصرم، تسليم اليورانيوم المخصب مقابل تأجيل تفعيل آلية الزناد"، وتابع"العلاقات بين إيران والولايات المتحدة قابلة للإدارة"، معربا عن استعداد بلاده للتفاوض وبناء الثقة لإزالة المخاوف من البرنامج النووي، مؤكداً على "الجاهزية لإبرام اتفاق وتنفيذه"، وأضاف" تخصيب اليورانيوم حق لإيران، مشدداً على أنه لا يمكن لأحد حرمانها من هذا الحق لأن لديه مخاوف"

جاء هذا بعدما أوضح أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الأعلى علي لاريجاني، مع مرور أكثر من شهر على إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، إثر فشل المفاوضات مع الدول الغربية لاسيما الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) حول الملف النووي الإيراني، أن سبب الفشل كان في طلب تلك الدول خفض مدى الصواريخ الإيرانية.

وقال لاريجاني، خلال مراسم ذكرى مقتل حسين همداني في سوريا، مساء الخميس الماضي، إن "الشرط الغربي المسبق لتعليق إعادة فرض العقوبات كان خفض مدى صواريخنا إلى أقل من 500 كيلومتر".