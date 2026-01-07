النائب عوْدة يدعو إلى عصيان مدني في المجتمع العربي احتجاجًا على تصاعد الجريمة

دعا عضو الكنيست أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة–العربية للتغيير، إلى عصيان مدني في المجتمع العربي داخل إسرائيل، على خلفية تصاعد معدلات الجريمة والعنف. جاء ذلك في مقابلة أجراها اليوم (الأربعاء) مع هيئة البث الرسمية "كان".

وقال عودة إن ثقته بالشرطة «منعدمة»، معتبرًا أن على المجتمع العربي الاعتماد على نفسه في مواجهة تقاعس المؤسسات الرسمية. وأضاف أن استمرار الحياة بشكل طبيعي في ظل تهديد دائم لحياة الأطفال «غير مقبول»، داعيًا إلى جعل «حياة الدولة غير طبيعية» إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وطالب عودة بتنظيم إضراب عام يستمر لأكثر من يوم واحد، يشمل الأطباء والعاملين العرب في مختلف القطاعات، ودعا الهستدروت والسلطات المحلية إلى الانضمام إلى هذه الخطوة، إضافة إلى توجيه نداء عام لكافة المواطنين للمشاركة.

وأكد عودة أن الهدف هو العيش في مجتمع خالٍ من السلاح، مشددًا على أن السلاح يشكل خطرًا سواء وُجه ضد العرب أو اليهود. كما هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير للأمن القومي إيتمار بن غفير، محمّلًا إياهما مسؤولية الفشل المستمر في معالجة الجريمة في المجتمع العربي.

وأشار إلى أنه منذ عام 2000 قُتل نحو 2,600 شخص في جرائم عنف داخل المجتمع العربي، مؤكدًا أن مسؤولية معالجة السلاح غير المرخص والجريمة المنظمة تقع على عاتق الدولة. كما انتقد نشاط الشرطة في منطقة ترابين، متسائلًا عن جدوى العمليات التي نُفذت هناك.

وبحسب المعطيات، بلغ عدد القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع عام 2026، وخلال أسبوع واحد فقط، 11 شخصًا.