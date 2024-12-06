تركيا تعين سفير لها "مراقبا دائما" لدى جامعة الدول العربية لتعزيز علاقاتها

أعلنت تركيا تعيين سفيرها بالقاهرة "مراقباً دائماً" لدى جامعةالدول العربية، في خطوة عدها خبراء "استمراراً لمساعي أنقرة لتوسيع نفوذها الإقليمي، مستغلة علاقات تقارب على المستوى الثنائي مع دول عربية عدة بينها مصر"، لكنها تأتي في "توقيت حرج في ظل تطورات الأوضاع في سوريا، ودعم الرئيس التركي فيما يبدو للفصائل السورية"

وسلّم سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن، أمس الخميس، خطاباً من وزير خارجية بلاده هاكان فيدان، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بشأن تعيين شن "مراقباً دائماً لتركيا لدى الجامعة العربية"، بحسب بيان لسفارة تركيا بالقاهرة.

وقال شن إن "الخطاب قُدم في أجواء دافئة وفي وقت حرج"، مشيراً إلى أنه "بموجب الخطاب، أصبحت علاقات تركيا مع جامعة الدول العربية في الإطار الرسمي". وأضاف أن "تركيا من الآن فصاعداً، ترغب في تنشيط التعاون باستخدام الآليات القائمة من خلال إعطاء الأولوية للأنشطة التي تركز على السلام والاستقرار والتعاون والتنمية"، مشدداً على أن"بلاده تدعم بقوة وحدة ونزاهة جميع الدول العربية، ومستعدة للعمل بشكل مشترك من أجل رفاهية الشعبين التركي والعربي"