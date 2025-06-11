ثمانية شركاء سريين يعرفون: التحضير الإسرائيلي للهجوم على إيران في ذروته
لم يحدث شيء من هذا القبيل منذ عام 2012 • تستعد إسرائيل لهذا الاحتمال هجوميًا ودفاعيًا • ستكون مثل هذه الحرب شديدة للغاية، حيث تواجه الصواريخ الإيرانية طائرات سلاح الجو الإسرائيلي
i24NEWS
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أفاد مراسل قناة i24NEWS العسكري يوسي يهوشوع، مساء الثلاثاء)، أن استعدادات إسرائيل لشن هجوم على إيران بلغت ذروتها - في الواقع، لم يحدث شيء من هذا القبيل منذ عام 2012.
وذكر أن إسرائيل تستعد لهذا الاحتمال هجوميًا ودفاعيًا. إسرائيل تعلم وتستطيع مهاجمة المنشآت النووية، لكن السؤال هو: ما حجم الضرر الذي يمكن أن تُلحقه بمفردها؟
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وأفيد أيضًا أن عدد الشركاء السريين يصل إلى ثمانية فقط. في حال نشوب حرب، ستكون الصواريخ الإيرانية مُكثّفة للغاية ضد طائرات سلاح الجو الإسرائيلي.
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