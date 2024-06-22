الضفة الغربية: مقتل إسرائيلي بإطلاق نار وهو بمركبته بمدينة قلقيلية

قتل إسرائيلي خلال تواجده بمركبته في قلقيلية بالضفة الغربية، حيث تبين لاحقا أنه من بلدة في مركز إسرائيل وهو بالستينات من عمره، في حين أكد الجيش الإسرائيلي وفاته بعد إطلاق النار عليه

ووفقا لموقع "واينت" نقلا عن مسؤول فلسطيني أمني، فإن الرجل يهودي وتم تسليم جثمانه عن طريق الصليب الأحمر إلى إسرائيل، وتواجدت قوات أمنية إسرائيلية كثيفة في المدينة للتحقيق بظروف الحادث، ووفقا للصور المنتشرة بمواقع التواصل فقد تعرض الى إصابة برأسه ، ويشتبه حاليا أنه هجوم على خلفية قومية. ويشار الى أن مجهولين أشعلوا النيران بمركبة الإسرائيلي وذلك بعد أن تسليم جثمانه.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد ببيان وفاة المواطن الإسرائيلي الذي أطلق النار عليه في قلقيلية، وأفاد من سكان بلدة في مركز إسرائيل وهو بسنوات الستينات من عمره، وإن قوات الجيش تنشط في المنطقة، وتحقق الشرطة بظروف الحادث.

منسق أعمال الحكومة الإسرائيلي في المناطق أفاد أنه في البداية نقل الإسرائيلي لتلقي العلاج الأولي في المستشفى الحكومي بقلقيلية، وتم نقله من خلال عملية لضباط الإدارة المدنية عن طريق سيارة إسعاف إسرائيلية الى الموقع العسكري 422، وهناك تم إعلان وفاته بعد دقائق قليلة.

وذكر بيان المنسق أنه فور علم الإدارة عن إصابته باشر ضباط الإدارة المدنية بالعمل مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية بهدف الحفاظ على أمن الإسرائيلي ومن لحظة تلقيه العلاج في المستشفى الفلسطيني الحكومي وخلال نقله الى إسرائيل، تمت حراسته من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.