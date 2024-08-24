رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي يقوم بجولة مفاجئة للشرق الأوسط ويزور إسرائيل لمنع التصعيد الإقليمي

سيقوم رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، تشارلز براون، بزيارة مفاجئة للشرق الأوسط ومن المتوقع أن يزور إسرائيل، بهدف منع التصعيد الإقليمي، على خلفية التوترات الأخيرة في المنطقة، وقال براون لوكالة رويترز قبل وصوله إلى الأردن: "نسعى إلى ردع أي شكل من أشكال التصعيد الأوسع نطاقا والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتجنب صراع أوسع نطاقا".

وأكد براون على الأولوية المعطاة لأمن القوات الأميركية: "لقد جلبنا قدرات إضافية لإرسال رسالة ردع قوية ضد صراع أوسع نطاقاً، وأيضاً لحماية قواتنا في حالة وقوع هجوم". وتؤكد هذه الزيارة المفاجئة التي قام بها أعلى ضابط أمريكي قلق واشنطن بشأن تقلب الوضع في الشرق الأوسط وتصميمها على منع التصعيد الإقليمي الذي قد تكون له عواقب مدمرة.

وتأتي الزيارة في إطار جهد دبلوماسي أوسع نطاقا تبذله الولايات المتحدة، التي تحاول حاليا التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس. وبحسب براون فإن مثل هذا الاتفاق يمكن أن "يساعد في خفض درجة الحرارة في المنطقة".

في السياق ذاته وصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكجورك، إلى القاهرة، أمس الجمعة، للمشاركة فى المفاوضات الرامية إلى تأمين اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، والتي ستستمر خلال الأيام المقبلة، وفقا لصحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "لقد تم إحراز تقدم، نحن بحاجة الآن إلى أن يجتمع الجانبان ويعملا نحو التنفيذ، المحادثات التمهيدية التي أجريناها في القاهرة كانت بناءة بطبيعتها، لذلك نريد أن نرى نفس النوع من الزخم يستمر هنا خلال الأيام القليلة المقبلة".

وإلى جانب هذه الجهود الدبلوماسية، زادت الولايات المتحدة من وجودها العسكري في المنطقة، حيث تم نشر المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، لتحل محل مجموعة تيودور روزفلت. وأرسلت واشنطن أيضًا سربًا من طائرات إف-22 رابتورز وغواصة مزودة بصواريخ كروز.