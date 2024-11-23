صحيفة نيويورك تايمز: حزب الله يستخدم نسخا من صواريخ "سبايك" الإسرائيلية

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في مقال نتشرته، اليوم السبت، أن "حزب الله يستخدم نسخة من صاروخ سبايك الإسرائيلي ضد إسرائيل" ويُزعم أن حزب الله حصل على هذا النوع من الصواريخ خلال حرب لبنان الثانية عام 2006، قبل نقله إلى إيران، التي كانت ستدرسه بعناية وتفككه لفهم تقنيته وإعادة إنتاجه. هذه الممارسة المتمثلة في إعادة إنتاج الأسلحة من قبل إيران ليست جديدة. لقد قامت من قبل بنسخ الطائرات بدون طيار والصواريخ الأمريكية في الماضي. وتشير الاستخبارات الإسرائيلية إلى أن حزب الله استخدم هذه الصواريخ بشكل متقطع خلال تدخلاته في الحرب الأهلية السورية.

تم اكتشاف هذه الصواريخ، التي تسمى الآن "الماس" (الماس بالفارسية)، في مخابئ الأسلحة التي استولى عليها الجنود الإسرائيليون في لبنان. وقد جذبت هذه الأسلحة انتباه القوات الإسرائيلية بشكل خاص لأنها كانت من بين الأسلحة الأكثر تطورا الموجودة في هذه الترسانات، إلى جانب الأسلحة ذات الأصل الروسي.

ووفقا لمصادر أمنية إسرائيلية، "يقوم حزب الله الآن بتصنيع هذه الصواريخ في لبنان نفسه، بهدف تقليل اعتماده على سلاسل التوريد الإيرانية. وفي الوقت نفسه، ستنتج إيران أيضًا هذه الصواريخ لجيشها. يسلط هذا الكشف الضوء على التطور المتزايد لقدرات حزب الله العسكرية ويؤكد التعاون الفني الوثيق بين إيران ووكلائها في المنطقة، لا سيما في نقل التقنيات العسكرية المتقدمة".