لبنان يستعيد السيطرة على مطار رفيق الحريري الدولي من حزب الله

يتجه لبنان لاستعادة السيطرة على مطار رفيق الحريري الدولي الذي أكدت تقارير صحافية وأمنية أن "حزب الله كانت له سيطرة كبرى عليه"، ويقول مراقبون إن "حزب الله سيحاول استعادته مستخدماً أدواته داخل المرفق"، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهد أوسع نطاقا لتقليص قبضة الجماعة الشيعية على البلاد، وفقا لتحقيق معمق أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

ويقع مطار رفيق الحريري الدولي، وهو المطار التجاري الوحيد في لبنان، في موقع استراتيجي في منطقة مكتظة بالسكان جنوب بيروت، والتي كانت تقليديا تحت سيطرة حزب الله. وعلى مدى سنوات، استخدم الحزب هذه المنصة كقناة تهريب ورافعة لهيمنته على الدولة اللبنانية.وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال": "يمكنك أن تشعر بالفرق، حققنا نجاحاً أكبر في مكافحة التهريب لأول مرة في تاريخ لبنان المعاصر". واتخذت السلطات اللبنانية إجراءات حاسمة، حيث تم فصل العشرات من الموظفين المشتبه في انتمائهم لحزب الله، بحسب مسؤولين عسكريين وأمنيين. يتم الآن إلقاء القبض على المهربين ويتم تطبيق القوانين الموجودة أخيرًا.

أبلغ موظفو المطارات عن تغيير كبير في الإجراءات: لم يعودوا يتلقون تعليمات بإعفاء طائرات وركاب معينين من عمليات التفتيش الأمني. ومن الجدير بالذكر أن الرحلات الجوية من إيران تم تعليقها منذ فبراير/شباط، مما أدى إلى تجفيف طريق إمداد حيوي لحزب الله.

في هذه الأثناء، تعمل الدولة اللبنانية على نشر تقنيات مراقبة جديدة تتضمن الذكاء الاصطناعي، بحسب مسؤول أمني كبير. ويحدث هذا التعافي في سياق معين. ويحقق الجيش اللبناني تقدما في تفكيك مواقع حزب الله ومخازن الأسلحة في جنوب البلاد، وهو أحد المتطلبات الأساسية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وجاء الاتفاق بعد حملة إسرائيلية استمرت شهرين من العمليات الاستخباراتية والغارات الجوية والمناورات البرية التي أدت إلى تدمير قيادة حزب الله وجزء كبير من ترسانته، على حساب آلاف الأرواح اللبنانية، وفقا لوزارة الصحة المحلية. وقد فتح وقف إطلاق النار نافذة من الفرص أمام الحكومة اللبنانية لإعادة تأكيد سلطتها بعد سنوات من هيمنة حزب الله. وانتخبت البلاد رئيسا جديدا في وقت سابق من هذا العام، متغلبة على الحصار الذي فرضته الجماعة الشيعية، وتعمل على تعزيز جيشها على أمل مواجهة الوجود المهيمن للمنظمة.

ويعرب المسؤولون العسكريون الأميركيون والإسرائيليون عن ارتياحهم للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية، مع اعترافهم بأن هناك الكثير مما يتعين القيام به. ويشعر المسؤولون الأميركيون بتفاؤل حذر بشأن تعزيز الرقابة المركزية للدولة في ظل القيادة التكنوقراطية الجديدة في لبنان، في بيئة تضعف فيها جماعة حزب الله وتتزايد المعارضة العامة للجماعة.

وقال مسؤول أميركي كبير مشارك في اللجنة الدولية المشرفة على وقف إطلاق النار: "هناك أسباب تدعو للأمل". "لقد مرت ستة أو سبعة أشهر فقط، وقد وصلنا إلى نقطة لم أكن متأكدًا من قدرتنا على الوصول إليها بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".