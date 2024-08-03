حذرت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة (السبت) من أن رد حزب الله على اغتيال القيادي الكبير فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء، قد يشمل "العديد من الأهداف المدنية والعسكرية - أوسع وأعمق داخل إسرائيل".

وقال مصدر لـ"سي بي إس نيوز" إنه "حتى الآن، فإن حزب الله والنظام، في تفاهم غير مكتوب، يلتزمان تقريباً بقيود معينة في نشاطهما العسكري، أي تحديد عملياتهما على المناطق الحدودية والمناطق القريبة، والتي تستهدف بشكل أساسي، أهدافا عسكرية.لكن الهجوم على الضاحية في بيروت والهجوم على المبنى السكني كان بمثابة خروج عن ذلك. نتوقع أن يختار حزب الله في رده أهدافًا أوسع وأعمق، ولن يقتصر على الأهداف والوسائل العسكرية فقط". وعندما طُلب من الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة توضيح أين يمكن أن تكون هذه الأهداف، قال لشبكة سي بي إس نيوز إنهم ستكون على أراضي إسرائيل.

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي بي إس نيوز" إنه بينما نجحت إسرائيل في تجنب التأثير الكبير للهجوم الإيراني في 13 نيسان/أبريل، فإن إسرائيل تتوقع هذه المرة انتقامًا "أكثر عدوانية"، وهو رد قد يتجاوز الأراضي الإسرائيلية لاستهداف الأصول الإسرائيلية في الخارج. وعندما سئل ما الذي تتوقعه إسرائيل أن يكون رد طهران. قال مسؤول إسرائيلي آخر "إن الأمر متروك لإيران لاتخاذ القرار".